Piden detener la caza en ranchos

KANTUNIL.— Pequeños ganaderos de este municipio piden que el Ayuntamiento, la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Estatal y Guardia Nacional se coordinen para vigilar que los cazadores tengan el permiso para portar armas de fuego y, sobre todo, para cazar venado y que eviten hacerlo en terrenos privados.

Se quejan de que en últimas fechas, muchos cazadores invaden lotes, dañan el cerco y matan cabezas de ganado vacuno, pues ya hallaron varias muertas con disparos de arma de fuego en sus pequeños ranchos.

Los inconformes también dicen lo siguiente:

Estamos ya preocupados por esta situación, ya que ahora los cazadores invaden nuestros terrenos, ingresan sin permiso alguno a nuestras propiedades, cortan la cerca de alambre y eso ocasiona que nuestros animales salgan e invadan otros terrenos, y los compañeros piensan que no reparamos el cerco de alambre.

Es un problema grave que se tiene que ver solucionar. Ya estamos cansados de los cazadores que, sin la precaución debida, hacen y deshacen a sus anchas cuando salen a cazar.

Sería bueno que se vigile que cumplen las leyes, porque están portando un arma de fuego. Qué tal si al estar caminando en mi terreno me confunden con un venado y me disparan. O, peor, que se suscite un pleito y salga alguien herido o muerto. Es un problema grave esto que sucede en Kantunil.

Pedimos que se les vigile y pedimos que no se metan en nuestros terrenos. Ya están apareciendo muertos algunos animales nuestros y no son venados; los confunden, los cazan y los dejan morir en el lugar. Si no se vigila, tendremos que hacer nuestra vigilancia propia, organizarnos para defender nuestro pequeño patrimonio.— Megamedia