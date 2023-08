Masiva devoción en Chicxulub

CHICXULUB PUERTO, Progreso.— Poco más de mil fieles participaron ayer martes en la misa y la procesión de la Solemnidad de la Asunción de la Virgen María.

El párroco Ricardo Ruiz Sacramento, quien por primera vez participó en los festejos patronales, se mostró sorprendido por la gran participación de la gente.

El párroco dijo que la gente no durmió anteanoche, víspera del día de la santa patrona, porque disfrutó del baile y ayer a las 4:30 horas fue a las puertas de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción y con mariachis le cantó “Las mañanitas” a la Asunción Poderosa.

A las 5 a.m., pescadores y custodios llevaron la imagen de la Virgen en procesión a la playa para el bordeo, participaron unas 60 lanchas.

La Virgen y el párroco viajaron en la lancha “María Isabel”, de Emilio Manuel Tzec Adrián, presidente del Gremio de Pescadores.

El padre Ruiz Sacramento afirmó que le llamó mucho la atención la fe y devoción de los lancheros para navegar cerca de la Asunción, se sintieron muy seguros y bendecidos por la madre de Dios.

El pescador Fernando López Olvera dijo que el bordeo matutino con la Asunción Poderosa tiene más de 50 años, es una tradición que comenzó el hoy finado padre Jacinto Adriano Wong Romero cuando fue párroco de Chicxulub, y reúne a mucha gente del puerto, Progreso, Chicxulub Pueblo y a temporadistas.

Los pescadores no salieron a la pesca de pulpo, pues todos participan en el paseo con la Virgen, algunos salen (a trabajar) después de la misa; para los ribereños de Chicxulub, la Asunción Poderosa bendice el mar y se le pide que haya buena pesca durante todo el año, buena captura de pulpo y buen tiempo, libre de temporales y huracanes, añadió.

Al terminar el paseo, a las 7 de la mañana, la multitud de fieles participó en la misa que el arzobispo Gustavo Rodríguez Vega, el párroco y el expárroco Miguel Arcángel Santos Fernández celebraron en la playa por el día de la Virgen, así como por los 43 años de la ordenación sacerdotal y el aniversario episcopal 22 de monseñor Rodríguez Vega.

La Virgen fue puesta en la terraza con vista al mar de la residencia de Juan Duch.

En la ceremonia, la religiosa María Esther Pinto Canul, originaria de Motul y de la congregación de Hermanas Oblatas de Jesús Sacerdote, cumplió 50 años de profesar y, ante el arzobispo y la Virgen, renovó sus votos de castidad, pobreza y obediencia a Dios.

Además de las Oblatas de Jesús Sacerdote, asistió un grupo de religiosas de congregación de Misioneras de la Madre de Dios

En su mensaje, el arzobispo dijo a los pescadores que la Virgen María siempre viaja en cada embarcación, al igual que su hijo Jesús, así que deben sentirse protegidos cuando se hacen a la mar, y que la procesión en el mar a todos ha llenado de gozo.

“A todos los cristianos nos llena de gozo celebrar cada fiesta de la Santísima Virgen María, así como nos da gozo celebrar a nuestras madres en el día de su cumpleaños, el Día de la Madre y aniversario matrimonial; también, como creyentes y devotos, nos da mucha alegría celebrar a Nuestra Señora de la Asunción”, expresó el prelado.

“A mí, en lo particular, me trae mucho gozo porque fui ordenado sacerdote hace 43 años en la fiesta de la Asunción de María Santísima en el cielo, y por mi origen de la Diócesis de Monterrey, como formador del seminario, me tocaba la ordenación de mis sacerdotes que ordenaba el arzobispo; hoy mismo, allá, habrá ordenaciones sacerdotales y además de los sacerdotes, hay religiosas que buscan sus votos religiosos, como la hermana Esther Pinto, que cumple 50 años que profesó y hoy viene a renovar sus votos”, afirmó.

“Esta fiesta, en particular, de la Asunción de María Santísima en cuerpo y alma al cielo nos llena de gozo, su cuerpo no fue corrompido en el sepulcro, así lo nombran los santos del siglo II y la nombran como la nueva Eva que fue obediente; en cambio, la primera Eva no obedeció el mandato del Señor, y el sí de María nos trajo la salvación. ‘Soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra’”, añadió.

“María estuvo con su hijo Jesús en la cruz y también estuvo con los apóstoles y ahora comparte la gloria de nuestro Señor Jesucristo, María, una mujer muy humana con los necesitados, a lo que debemos comprometernos con los enfermos, con los que sufren, presos, migrantes.

“María es la reina y está de pie a la derecha del Señor. Ésta es una fiesta de la esperanza porque nos recuerda nuestro destino, nuestra meta de gozar la gloria, estamos anclados en el cielo. Acá los barcos y lanchas se anclan en lo profundo del mar, pero nuestra ancla es el Señor Jesús que está sentado a la derecha del Padre. La segunda ancla es la Santísima Virgen María, que está esperándonos.

“Que esta fiesta haga crecer nuestra esperanza y nuestra ayuda a los más necesitados”, expresó.

Tras la misa se realizó la procesión en las principales calles con la sacra imagen, que luego retornó a la parroquia.— Gabino Tzec Valle