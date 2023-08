Tizimín abolla “corona mielera” de Valladolid

TIZIMÍN.— Productores apícolas recibieron ayer bultos de azúcar a bajo costo y festejaron con un convivio el Día Nacional de la Abeja.

Tanto mujeres y hombres pertenecientes a la Asociación Ganadera Especializada en Apicultura y Meliponicultura (Agleam) fueron quienes asistieron al evento donde se destacó el importante papel que juegan las abejas en el ecosistema.

Las autoridades invitadas dejaron en claro que del Oriente, Tizimín es uno de los principales productores de miel y no Valladolid como se ha hecho creer.

De hecho en su intervención del alcalde Pedro Couoh Suaste lo recalcó, pues después de su felicitación a los productores no dudó en aclararlo.

“Vamos a herir susceptibilidades seguro, aunque en Valladolid se hacen llamar capital mundial de la miel, la realidad es que no es así, lo decimos claro y fuerte: Tizimín es el mayor productor de miel en Yucatán no solo en volumen, sino también en calidad”, expresó.

Lo mismo manifestó el secretario estatal Jorge Díaz Loeza, “me queda claro que somos los productores número uno de miel en el oriente y no los de Valladolid, aunque se molesten, aquí está la mayor producción apícola” puntualizó.

El funcionario de la Seder habló del apoyo de 300 mil pesos en adquisición de azúcar para los productores y de la importancia de estar agrupados como lo hacen hoy en esa Asociación, pues es más fácil percibir beneficios.

Incluso hizo el compromiso que ese tipo de apoyos de azúcar se quedan de manera constante durante estas épocas cuando más lo necesitan las abejas.

Lamentó que aunque en Yucatán son los principales productores de miel en la República tengan el peor precio.

“Eso sucede porque no estamos organizados, mucho me han dicho que hay que hacer una denominación de origen pero no se puede, sin embargo lo que se puede es una denominación geográfica”.

Jorge Díaz recordó que en su momento se hizo el proyecto de una planta de procesamiento de miel para darle valor agregado, pero después que el presidente de la república lo aprobó vino la pandemia y el recurso se destino para cuestiones de salud.

“No quitamos el dedo del renglón, vamos a seguir trabajando para que se consolide”, expresó.

Al finalizar la ceremonia, los directivos de la Asociación dieron un informe de actividades y seguidamente se realizó su convivio.— WENDY UCÁN CHAN