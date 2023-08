Alcaldes panistas levantan la mano para otro trienio

TIZIMÍN.— Aún falta un año para que las administraciones municipales concluyan, pero algunos alcaldes en funciones ya piensan o aspiran a repetir en el cargo y para ello buscan la exposición con cualquier motivo.

En la zona oriente, son varios alcaldes en funciones que, aunque no todos lo han dicho abiertamente, es un secreto a voces que aspiran a encabezar un nuevo trienio.

Entre los primeros ediles que se sabe que quieren reeligirse están Gabriela Pool Camelo de Sucilá y Martha Mena Alcocer de Espita, ambas son docentes y de extracción panista.

Lo mismo en el caso de Panabá, Omar Mena Narváez, y también de Tizimín, Pedro Couoh Suaste.

En el caso de Pedro Couoh, él mismo lo expresó en un juego de palabras en una reunión con taxistas.

En ese encuentro con los ruleteros, realizado el 17 de mayo pasado, Couoh expresó que “Porque ya está permitida la reelección, y voy a pedirle unos consejos a Severo (Avilés Manzanilla, líder taxista) para que me diga como le hace para reelegirse”.

Otro que también salta a la vista que buscaría la reelección es Alfredo Fernández Arceo, alcalde de Valladolid, quien siempre busca los reflectores, como recientemente que boicoteó una manifestación contra la Comisión Federal de Electricidad por los frecuentes apagones.

En el caso de Fernández Arceo, llegó a la alcaldía bajo las banderas de Nueva Alianza y Acción Nacional.

Quieren repetir en el cargo

Se ha vuelto un secreto a voces las intenciones de reelegirse de algunos alcaldes en el Oriente, quienes aprovechan sus cargos públicos para además hacer campaña disfrazada banderazos de obra pública.

También hay algunos funcionarios que ya tienen el visto bueno de su partido después de conseguir que el PAN vuelva a gobernar en sus municipios donde lo hacía el PRI y donde nunca antes había estado una mujer al frente de un Ayuntamiento.

Tal es el caso de Gabriela Pool Camelo de Sucilá y Martha Mena Alcocer de Espita, ambas son docentes y de extracción panista.

En esos municipios les antecedieron alcaldes priistas, pero lo que más llama la atención es que nunca se vio a una mujer participar en una elección, hasta que en la pasada contienda electoral alcanzaron la mayoría de votos.

Hoy ambas buscan repetir, y aunque no lo han dicho abiertamente, entre su círculo partidista ya se oye hablar de ello, han comenzado a formar su equipo de trabajo pero sobre todo hacer campaña mientras gobiernan.

Quien también ha mostrado intereses y ha confirmado que sí desea su reelección en el próximo proceso electoral, es el alcalde de Panabá, Omar Mena Narváez.

El primer edil tiene en mayor movimiento su cuenta personal de Facebook que en la página del ayuntamiento, incluso es en este segundo año de su gobierno que se enfocó más en hacer obras, que en los primeros meses del trienio; dicha estrategia es parte de las que suelen aplicar presidentes municipales para comenzar hacer ruido y se vea el trabajo.

Quien no se queda atrás es el alcalde tizimileño Pedro Couoh Suaste, y aunque él mismo ha manifestado su intención de reelegirse no la tiene fácil pues en su partido, el PAN, también está el titular de Desarrollo Roral, Jorge Díaz Loeza, quien también aspira al puesto.

Sin embargo para muchos la moneda está en el aire y aun no se define quién quedaría como candidato, pero corren rumores que en los próximos días se daría el veredicto.

Lo que sí es un hecho es que Couoh Suaste aprovecha cualquier oportunidad para conceder entrevistas al aire y en vivo para manifestar sus intenciones de reelección.

Hasta hace algunos meses en breve entrevista con el Diario a pregunta expresa, manifiestó: “El servicio público me gusta, me apasiona, me mueve, ese ha sido mi gran pasión en los últimos 33 años.

“Me gustaría...”

“Me gustaría seguir siendo alcalde, claro que me gustaría, pero cada día tengo algo más que cuidar; la primera vez que fui candidato a alcalde con 33 años era para saber qué pasa y lo que suceda, pero hoy, a mi edad y con una carrera política tengo mucho que cuidar, tengo que evaluar mis posibilidades y mis capacidades y ser honesto conmigo mismo, pero sobre todo con la gente de Tizimin”

“¿Voy a buscar ser candidato a la presidencia municipal (otra vez), todavía no lo sé, tengo que evaluar y conocer, esa evaluación tiene que pasar por el momento en el que estemos viviendo y es cuando tome esa decisión” expresó.

Lo curioso en medio del conflicto interno es que hay gente de partido blanquiazul que se ha encargado de repartir pequeñas lonas anticipándose a los tiempos con el nombre del alcalde pero usando como estrategia el de su comercio.— WENDY UCAN CHAN