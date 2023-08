Van por pulpo 3 mil foráneos en Chuburná

PROGRESO.— Procedentes de Sabancuy, Campeche; Sánchez Magallanes, Tabasco; Alvarado, Veracruz, así como de poblados del interior del estado e incluso de Mérida, arribaron unos mil pescadores para dedicarse a la pesca ribereña de pulpo, pesquería que arrancó ayer martes 1 de agosto.

De hecho son los foráneos que salieron ayer en el primer día de la pulpeada, los que como siempre al iniciar la temporada del molusco salen para conocer el terreno y ubicar las zonas de captura, distancia de la costa y profundidades.

Los foráneos tienen su base en los puertos de Chuburná, La Caleta, playón poniente a la altura de la calle 114 con 29, así como en Chicxulub.

En Chuburná Puerto en esta temporada pulpera llegaron unos 200 tabasqueños para trabajar con unos 20 comerciantes, quienes son responsables de lo que hagan los pescadores a quienes se les pidió identificación oficial, carta de antecedentes no penales y con el compromiso de no meterse en problemas, no escandalizar ni acosar a las mujeres, quedaron advertidos por la autoridad de la comisaría municipal que quien se meta en líos será expulsado.

Los 200 tabasqueños fueron los primeros en salir a la pesca de pulpo desde el puerto de abrigo de Chuburná; los ribereños originarios de esa comisaría, esperarán unos días y sería hasta el transcurso de la próxima semana que se incorporen a la pulpeada.

Los pulperos de Sabancuy y veracruzanos con base en el playón poniente y La Caleta también salieron ayer a la captura del molusco. En Chicxulub Puerto zarparon pocas lanchas ribereñas, la mayoría esperará algunos días para ver precios y volúmenes de captura.

En los barcos de la flota mayor también se reclutaron pescadores foráneos, entre campechanos, tabasqueños y veracruzanos, que llegaron para enrolarse en esas embarcaciones, se estima que unos 2,000 foráneos viajan en los barcos, que este martes comenzaron a zarpar al primer viaje de la pulpeada.

Los pescadores ribereños rentan casas para toda la temporada pulpera, gastan en alimentos y otros servicios. Los que laboran en los barcos de la flota mayor, algunos tienen familiares en este puerto y Flamboyanes, otros se quedan en los barcos atracados en los muelles de Yucalpetén. La temporada de pulpo inició este martes 1 de agosto y concluirá el viernes 15 de diciembre.

Previo al inicio de la pulpeada, el fin de semana pasado en el muelle pesquero de La Caleta, se ofició misa para pedir por una buena temporada de captura, la ceremonia eucarística a la que asistieron ribereños con sus familias la celebró el padre Fernando Pan Aranda, vicario de la Purísima Concepción y San José.— GABINO TZEC VALLE