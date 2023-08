Muerte inhibió protesta durante el informe de Julián Zacarías

PROGRESO.— La Unión de Vecinos por la Defensa de sus Derechos que preside Raymundo Santana Góngora señala que no se manifestaron en protesta el día del informe del alcalde Julián Zacarías Curi, como habían anticipado, en señal de respeto a la memoria de uno de los vecinos que falleció.

Califican al Ayuntamiento como “un gobierno autoritario, elitista, clasista sin un poco de empatía hacia los ciudadanos, denominado ‘el legado’”.

Raymundo Santana explicó que por respeto “a la memoria de uno de nuestros principales guerreros, Gerardo García Núñez, los vecinos unidos decidimos no asistir a manifestarnos en el segundo informe de gobierno.

Calificó el segundo informe de gobierno como autoritario, elitista, clasista sin un poco de empatía hacia los ciudadanos, denominándolo “el legado”.

“Para nosotros los vecinos unidos en defensa de nuestros derechos, de las calles 82, 84 y 86, el legado es: 1. Nos dejó abandonados; 2. No le importó la seguridad y la salud de los ciudadanos; 3. Impone obras; 4. Amedrenta, viola, atemoriza, ignora y viola todos los derechos de los ciudadanos; 5.Deja la ciudad desprotegida, sin autonomía, permitiendo toda clase de abusos y atropellos a las personas que lo eligieron y a sus predios.

“A todos nosotros nos golpeó más la actitud e indiferencia del gobierno que la pandemia y nos dejará marcados de por vida, gracias a su mayor legado”, agrega.

“El legado de concreto de la calle 82, ya que permitieron la construcción del viaducto elevado sin consultar a los vecinos directamente afectados y que se les dañará de manera directa, de por vida, tanto en su salud como en su propiedad, sin importar que sean los fundadores de la ciudad”.

Expresa que no omiten afirmar que con esa obra, el viaducto elevado, se está dañando de manera irreversible al manto acuífero, ya que se están rellenando de concreto cavernas de agua, y en general al medio ambiente.

“La historia se encargará de juzgarlos, pero está en nuestras manos no volver a cometer el error de elegir autoridades que no tengan respeto por los ciudadanos que los eligieron y no estén dispuestos a apoyarlos, cuidarlos, protegerlos, además de garantizar su paz, tranquilidad y la plusvalía de sus propiedades y lo más importante nunca abandonarlos cuando les vulneran todos sus derechos”.— GABINO TZEC VALLE