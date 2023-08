Padres de familia retienen a docentes en Valladolid; acusan complicidad por despido de una maestra

VALLADOLID.- El director del telebachillerato de Xanlá, en la comisaría de Chankón, Erick P. K., fue retenido junto a otro profesor por padres de familia que exigieron una explicación sobre por qué la maestra Yuliana S. S. fue despedida. Al parecer, la docente no recibió un nuevo contrato, supuestamente poco después de denunciar que sufría acoso sexual por parte del director.

Como se informó, la maestra denunció que durante mucho tiempo fue víctima de acoso por parte de su director, lo cual denunció con los jefes del subsistema. No obstante, supone que "por venganza" se le negó un nuevo contrato, pese a los 10 años que ha trabajado en el telebachillerato.

Ante esto, el lunes pasado, según información recabada, varios padres de familia decidieron confrontar al director, que en ese momento llegó acompañado de otro maestro. Eran las dos de la tarde, ya que el turno de labores de ambos docentes es vespertino.

El director argumentó que la decisión fue tomada desde Mérida, y que la razón que él recibió es que la maestra no entregó a tiempo sus planes de trabajo y aprovechó para negar las acusaciones de acoso en su contra. Incluso dijo que, de ser cierto, le pedía a la profesora presentar su denuncia con las respectivas autoridades.

La explicación no satisfizo a los padres de familia, quienes les dijeron a los docentes que se tendrían que quedar en la comisaría hasta que lleguen al lugar los jefes de zona, e incluso se pidieron la presencia de la profesora despedida para que se defienda de los argumentos del director.

Aguacero, oportunidad de "fuga" para los docentes

Los minutos fueron pasando hasta que cerca de las 17 horas cayó una fuerte lluvia en la comunidad, lo cual aprovecharon los docentes para salir y "darse a la fuga". Más tarde trascendió que el director ya no regresaría a ese plantel, pues al parecer fue reubicado en otra comunidad.

De acuerdo con la información, la escuela no ha podido iniciar labores como es debido, dado los movimientos que se han presentado por la reubicación y despido de la docente. Se dijo que el único que da clases es el otro profesor retenido, a quien se identifico simplemente como "Eduardo", quien tampoco puede cubrir todos los horarios.

Los padres de familia estuvieron esperando la llegada de otros profesores, pero no aparecieron. Y lo más problemático, según informaron, es que no se pueden comunicar a la ciudad de Mérida, para averiguar lo que pasará porque en esa comunidad no hay señal de comunicación y tampoco saben cuándo se resolverá.