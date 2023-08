Presunto caso de acoso en la policía de Tizimín

TIZIMÍN.— La Policía Municipal atraviesa hoy por un escándalo interno tras el presunto acoso sexual a una oficial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ocurrido el pasado fin de semana.

Los hechos que sufrió una mujer policía durante su horario laboral se registraron durante la madruga del viernes, horas antes que las autoridades municipales anunciaran en el segundo Informe de gobierno la creación de un nuevo Centro Regional de Justicia para las Mujeres que estaría justo a un costado de la Policía Municipal.

Lo que se ha podido averiguar entre los uniformados es que la oficial dormitaba estando en las instalaciones del Cuartel Morelos cuando se dio el presunto acoso sexual.

Aunque la víctima reportó lo ocurrido a sus comandantes inmediatos no hubo respuesta, por lo que acudió al Palacio Municipal en busca del alcalde Pedro Couoh Suaste, sin embargo fue atendida por otra persona.

Víctima no había sentido apoyo en su denuncia

Según oficiales de la base policiaca, a la mujer policía la asesoró un licenciado de la Comuna, pero sintió que no la estaban apoyando.

Hasta ayer lo que se supo es que no se había aplicado sanción al elemento y que incluso tanto la víctima como el acusado laboraban con normalidad.

Tras lo ocurrido, el alcalde explicó que tenía conocimiento de ello y que se han tomado las medidas protocolarias, canalizándola al Instituto de la Mujer y esperando que la víctima interponga la denuncia.

Según precisa, a la afectada la vio en presidencia cuando fue a manifestar la situación de acoso, pero para evitar revictimizarla se le envía al área especializada.

“Si hablo con ella siendo varón, la puedo estar revictimizando, empujarla a que me cuente lo que pasó, por eso pedí que fuera la titular del Instituto de la Mujer quien la atienda y ella se entrevistó con la elemento”.

“Le contó a ella lo que había pasado, y oficialmente le ofrecieron que sea canalizada con un abogado y si estaba en la disposición de denunciar, se hiciera la denuncia

Pedro Couoh dice que quedaron en que ayer miércoles se procedería a denunciar, pero ignoraba si accedió la empleada o no.

El primer edil señala que según declaraciones que le hizo la titular del Instituto de la Mujer, la oficial manifiesta que tras lo ocurrido le informa al jefe de grupo de la policía pero no le dieron la atención que ella esperaba.

“Di instrucciones para que le mande un oficio al director de la policía refiriéndole el caso y pidiéndole que los jefes de grupo tomen una capacitación con el Instituto de la mujer y aprendan los protocolos a seguir y la situación de perspectiva de género.

“Estamos esperando si pone ella la denuncia, pero por otro lado en el oficio que se ha enviado al director se le informa y pide que inicie su protocolo de actuación cuando existe un acoso o mala conducta.

“Aquí lo que hay que definir si hubo o no delito, puede ser que la conducta no haya sido la correcta, pero que (tal vez) no haya llegado al delito; pero si llegó a un delito ya no nos corresponde a nosotros tomar medidas disciplinarias en este momento ya le corresponde a la fiscalía y ellos le dan el castigo que debe ser”, expresa.

Según el primer edil, si ella no denuncia de todas maneras se van aplicar medidas disciplinarias y promover la capacitación de los jefes de grupo para que estos casos se atiendan con perspectiva de genero.