Barcos traen hasta 5.5 o 6 ton de pulpo

PROGRESO.— Ayer viernes en los muelles de Yucalpetén continuó el arribo de los barcos de la flota mayor que terminaron su primer viaje de la pulpeada; las capturas siguen regulares.

A su vez, los ribereños reportaron altibajos en la captura: a media semana bajaron los volúmenes y anteayer jueves subieron, con hasta 150 kilos por lancha.

Ribereños y patrones de barcos dijeron que un mal tiempo en estas fechas sería bueno porque removería el lecho marino y habría más pulpo, al salir los moluscos de las cuevas y acercarse a la costa; en este mes hay muchos octópodos chicos.

Tripulantes del barco “Tampico Star”, que se alistaban para el segundo viaje de la pulpeada, afirmaron que en el primero les fue bien, pues obtuvieron 5,500 kilos, lo que, dijeron, fue bueno para ser el primer viaje.

Añadieron que eso los animó a enseguida cargar víveres, hielo y diésel para zarpar al segundo viaje y retornar a donde trabajaron, sitio que no revelaron.

El “Pescamex 22”, que arribó anteayer, también logró buena captura. Luego de su descarga en Yucalpetén, se reportó que trajo poco más de 6,000 kilos del molusco maya, así que tuvo buena pesca en el primer viaje.

Los barcos siguen arribando a Yucalpetén, pues la mayoría de las embarcaciones pulperas ya cumplió con sus días de viaje.

En promedio traen 4,000 kilos de pulpo, aunque hay barcos que retornan con 2,500 kilos, estas naves serían amarradas por un tiempo debido a que no se salieron los costos de operación, no hubo ganancias y no resulta para los armadores.

Los barcos que traen 3,500 o más kilos del octópodo tienen garantizado que harán el segundo viaje, comentaron ayer varios pescadores.

En el caso de los ribereños, permisionarios de Chuburná Puerto reportaron que la pulpeada fue de altibajos en esta semana, pues el miércoles las lanchas con dos alijos retornaron con menos de 50 kilos, ese día no hubo ganancias, pero al día siguiente, jueves, varias embarcaciones obtuvieron hasta 150 kilos (por lancha con dos alijos), cifra considerada buena pesca, pues cada pescador capturó 50 kilos.

Para obtener esta buena captura, de 150 kilos por lancha, los ribereños se tuvieron que alejar de la costa y traer pulpos de buen tamaño, dijo Daniel Castro Narváez, permisionario de lanchas pesqueras de Chuburná.

Eso animó a más pescadores a trasladarse más lejos del litoral, porque cerca la pesca está disminuyendo, indicó.— Gabino Tzec Valle