Apuros de un pescador para desplazar sardina

PROGRESO.— Debido a que la mayoría de los barcos de la flota mayor y las lanchas ribereñas están dedicadas al pulpo, la sardina que se utiliza como carnada para el mero y negrillo no tiene mucha demanda, así que los sardineros con base en el muelle de La Caleta se ven en aprietos para vender la captura del día.

En esa situación se encontró ayer Mauricio Palacios, ribereño de 25 años de edad, que se dedica a la pesca de sardina, quien se vio en apuros para vender los poco más de 300 kilos de sardina que capturó la noche del viernes, pues la mayoría de los barcos están dedicados a la pulpeada.

“Si no vendemos la sardina la tendremos que tirar en la ría cerca de la zona de manglares para que sirva de alimento para los peces, no sería la primera vez que lo haríamos”, comentó.

Mientras esperaba comprador del cargamento de sardina, cuyo kilo se vende a cinco pesos, Mauricio Palacios, conocido como “Grily”, de 25 años de edad, originario de Alvarado, Veracruz, recordó que la vez anterior que tiraron mil kilos de sardina fue el 22 de junio pasado, cuando lo asaltaron en alta mar a punta de escopeta.

“La lancha quedó a la deriva, llegamos a La Caleta después del mediodía hasta que nos rescataron y remolcaron, recordó, así que ya nadie quiso la sardina, el kilo estaba a $7, así que lo tiraron en el estero para alimento de los peces, la pérdida fueron de $7,000, lo que hubiera ganado por la sardina, más el motor fuera de borda, bidón de gasolina, celular que se llevaron los asaltantes, “más $2,000 que tenía para festejar el cumpleaños de mi doña”.

El alvaradeño dice “como no estudié, no le hice caso a mi mamá, pues me dedique a la pesca, vine a Progreso con mi familia y nos quedamos para trabajar en la pesca, no me ha ido muy bien que digamos, ya me asaltaron tres veces en altamar, la última fue a fines de junio pasado”.

Recordó que la noche del asalto él y su compañero de pesca vieron a unos 10 metros tres lanchas, en cada una con cuatro personas, cuando se aproximaron preguntó “¿en qué los podemos ayudar?” Y en respuesta uno de los asaltantes sacó una escopeta, los apuntó y le dijo “colabora y con eso ayudas”.

“Me amarraron las manos por detrás y mientras lo hacían les dije que era la tercera vez que me asaltaban y por qué mejor no trabajaban y dejaban de asaltar”.

“Esto es mejor y más fácil, además no estudiamos y sin estudios ganas poco”, respondió uno de los asaltantes, respuesta que Palacios tiene en su memoría, así como todo lo vivido durante el asalto y el motivo de que lo hayan amarrado porque estaba dispuesto a enfrentarse al sujeto que tenía la escopeta, desarmarlo y ver qué pasaba”.

“Para que lloren en mi casa, mejor que lloren en casa ajena”, comenta, pero lo amarraron y su compañero lo desató cuando los asaltantes se alejaron.

Comenta que en tono de burla uno de los asaltantes le dijo antes de retirarse “acá te dejo tu yerba, solo me llevó un cigarrillo”. El asalto quedó archivado, no se esclareció como los anteriores que se han cometido en alta mar.— GABINO TZEC VALLE