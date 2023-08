En Tekax rinden el quinto informe de actividades

TEKAX.— En el marco del Quinto Informe de Actividades de la presidenta del DIF Municipal, Seraphine Weber, se dio a conocer que “se pone a las personas en el corazón de cada proyecto”.

Por eso desde septiembre de 2018 se han atendido el 100% de las solicitudes de personas que requieren algún aparato ortopédico, como bastones, muletas y sillas de ruedas, entre otros, para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y sus familias. “Como parte de esta iniciativa, creamos el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad que atiende de manera integral las solicitudes y necesidades de este sector de la población, creando espacios dignos y que permitan su máximo desarrollo en la sociedad”, afirmó la funcionaria municipal. Entre los logros alcanzados se destacó la construcción del Refugio para Mujeres en situación de violencia extrema, donde se reciben a quienes han sido víctimas de este flagelo para darles a ella y sus hijos espacios seguros donde pueden vivir y, de manera complementaria, la Secretaría de las Mujeres les entrega un apoyo económico para que puedan independizarse y romper con el ciclo de la violencia.

“Agradezco a mi esposo, el alcalde Diego Ávila Romero por su visión humanista, pues ha invertido 10 millones de pesos para la construcción de este refugio, único en el Estado, porque estamos haciendo valer los derechos de nuestras mujeres y también de las personas con discapacidad, con una visión integral”, resaltó.

Este refugio recibe no solo a mujeres del Tekax, sino de todo el cono sur de Yucatán, con lo que se convierte en un programa insignia en la lucha por la dignificación y el respaldo a las mujeres víctimas de violencia.

Otro de los programas que han sido un éxito en la atención de la salud de los tekaxeños, no solo de la cabecera, sino de sus comisarías, es la participación de especialistas de Aide Dentaire Out of The World, un grupo de dentistas de Francia que ofrecen sus servicios para el cuidado bucal.

En total, se han atendido a más de mil personas en Tekax, con servicios gratuitos de revisión, diagnósticos y tratamiento para garantizar que los servicios dentales lleguen a todos los rincones del municipio.