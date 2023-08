Festejan a abuelos en Kanasín

Los beneficiarios de la Casa del Adulto Mayor de Kanasín, “Amanecer Pilar de Luz”, vivivieron un día especial ayer, Día de los Abuelos, pues se les festejó con un ballet folclórico, un coro, el corte de dos pasteles, algunas bombas yucatecas y recibieron regalos del alcalde Edwin Bojórquez Ramírez y su esposa, Raquel Balam, invitados al evento.

La fiesta se inició con el grupo jaranero bailando “Cabeza de cochino”, ante el aplauso de los presentes.

El grupo también bailó “Las mujeres que se pintan” y, por último, “El torito”, jarana que fue muy emotiva, pues dos abuelitos en silla de ruedas hicieron de toritos.

El coro, a su vez, interpretó los temas “Página blanca”, “Perfidia”, “Golondrina”, y “Piel canela”.

Gerardo Bolio Suárez, mejor conocido como “Capi”, otro invitado al evento, cantó “Peregrina” y cosechó el aplauso de la asistencia.

El edil aprovechó la ocasión para decir una bomba: “Bomba me piden, bomba les doy, vamos a la Casa del Adulto Mayor, que ahí hay mucho amor”.

Antes del corte del pastel y la entrega de reconocimientos a cada integrante del coro y del ballet folclórico, se entregó una guitarra al señor Cristóbal Legal Pérez, pues la de él está en pésimo estado y le había pedido al munícipe ayuda para repararla.

Entonces se armó el baile. Don Antonio Cutz Cutz, de 94 años de edad, la persona más longeva de la Casa del Adulto Mayor, bailó con la directora del albergue, Xóchitl Delgado Caballero, y demostró que tiene energía para rato.

Don Antonio, según dijo nació en abril de 1929 en el municipio de Cansahcab, pero desde 1980 vive en la colonia Héctor Victoria en Kanasín y pese a su edad todavía trabaja, es el encargado de arreglar el parque de esa colonia.

Se dijo feliz de las atenciones que recibe en el albergue, donde lo quieren y no falta a su comida diaria, además de hacer plática con sus demás compañeros.

En su intervención, el alcalde dijo que esta casa cumple con los objetivos para la cual fue construida. “Puede estar muy bonita, de lujo, pero si no tiene vida y no funciona, no sirve”.

“Hoy al llegar a este lugar y ver lo que ustedes son capaces de seguir transmitiendo, es motivo de alegría, de felicidad, pero también es motivo para agradecer a Xóchitl y todo su equipo de trabajo que dan lo mejor para todos ustedes, todos los días”, añadió.

“Ustedes son los pilares de nuestra familia, de nuestra comunidad, son fuente inagotable de historias de vida”, expresó.

“Esta es la obra más emblemática de mi administración; el sentir y saber y verles felices, contentos, llenos de vida, es un regalo que Dios me ha dado y nunca voy a olvidarlo. Me siento honrado en dejar un llegado para los abuelitos y pido a Dios esa fuerza, esas ganas y deseos para poder llegar a cada Rincón de Kanasín”, señaló.

El concejal dijo sentirse emocionado, feliz y lleno de vida. “No olviden que no están solos. Es impresionante la alegría que transmiten, ver sus rostros de alegría, ver sus ojos de esperanza para ser recibidos.

“Después de muchos años hoy tenemos un municipio incluyente donde todas las voces son escuchadas y atendidas, porque ustedes son el pilar de la familia y muchas felicidades en su día”, finalizó.