Fallido hermetismo: obreros del tramo 4 del Tren Maya narran accidentes

VALLADOLID.— Desde que se inició el proyecto federal del Tren Maya, al menos el tramo cuatro, de poco más de 250 kilómetros que comprende de Izamal a Cancún, se han registrado diversos sucesos que la empresa encargada del proyecto, Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), intenta manejar con hermetismo, pero los mismos empleados que viven en esta ciudad lo cuentan como anécdotas ocurridas en su centro laboral.

De acuerdo con información obtenida de algunos empleados, lo más reciente sucedió hace poco menos de un mes cuando se registró un choque en líneas férreas entre una locomotora y un remolcador conocido como Bram, que terminó incendiado debido al impacto.

No se detalló cómo ocurrió el accidente, solo se dijo que la locomotora se surte de balasto en un banco que está en el kilómetro 247, a la altura de la población de Ignacio Zaragoza (kilómetro 80), en territorio de Quintana Roo, para distribuir el material en toda la línea que conduce a Cancún.

Sin embargo, en su recorrido chocó de frente contra un remolcador conocido como Bram, que se incendió debido al impacto.

Se desconoce si hubo lesionados; el caso se manejó con hermetismo.

Apenas anteayer algunos exempleados que estaban asignados en la zona del vecino estado, pero que viven en Valladolid, narraron que decenas de trabajadores sofocaron un incendio y nadie llamó a los bomberos.

Trabajadores nocturnos del Tren Maya, más expuestos a "cosas raras"

De la misma manera, a lo largo del tramo cuatro se han originado accidentes, con saldo de muertos y lesionados; aunque en algunas ocasiones se trata de ocultar, las autoridades que intervienen son las que informan lo ocurrido. Por otra parte, los exobreros señalan que varios de sus excompañeros encontraron vasijas y diversos objetos mayas. Algunos reportaron el hallazgo, pero otros los llevaron a su casa cuando terminó su jornada laboral, a fin de venderlos en el mercado clandestino.

Asimismo, afirman que entraron en varios cenotes que están ubicados en la orilla de donde pasará la línea ferroviaria, que ni siquiera han sido descubiertos porque están en los montes.

Los obreros que trabajaron en turno nocturno dicen que han visto y escuchado cosas raras “difíciles de explicar”, relataron.

Una vez unos de ellos vieron luces extrañas en el cielo y dentro del monte; se guardaron en espera que alguien aparezca, pero nadie llegó, según narraron.

Además, de noche escuchan ruidos, como si alguien estuviera llegando desde el monte, pero al final no ven a nadie. Varios renunciaron por dichos sucesos extraños, pero a otros no les importa porque no tienen una explicación de lo que sucede y siguen trabajando de manera normal, explicaron.