Aclaran que demanda no es contra edil en Tizimín

TIZIMÍN.— “No estamos en contra del presidente municipal (Pedro Couoh Suaste), solo buscamos que se cumpla la ley”, afirmó el aspirante morenista Édgar Rivero Cob respecto a la sentencia que dictó el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) al primer edil y al tesorero de la Comuna de cumplir con las remuneraciones completas a cuatro comisarios municipales.

Rivero Cob, quien busca la candidatura a la alcaldía por Tizimín, explicó que gracias al trabajo social y comunitario que realiza en esta cabecera y sus comisarías se entera de las necesidades de los ciudadanos.

El primero que manifestó su inquietud es el comisario de Yaxchekú, quien le comentó a Rivero Cob que le pagan poco y por ley le corresponde más, recordó el del partido Morena.

Luego se sumó a la inconformidad el comisario de San Luis Tzuc Tuc.

Entonces, junto con el abogado Filiberto Arjona Canul, el aspirante a la candidatura por la alcaldía comenzó a investigar y vio que, de acuerdo con la ley, en ningún caso se le debe pagar menos del salario mínimo a los comisarios.

“Ni siquiera debe diferenciarse por tamaño poblacional, no hay margen de interpretación, a veces la ley lo deja a consideración, pero en estos casos la ley es clara”, resaltó. Añadió que eran más de 10 comisarios municipales interesados en hacer la demanda, pero luego la mayoría desistió.

“Me da pena decirlo, pero hubo amenazas y presiones a los comisarios de que la demanda no iba a proceder y que ya no llegarán los apoyos y obras; de verdad me extraña, cuando esto de alguna forma iba a traer repercusiones positivas porque los comisarios ya no tendrán que poner de su bolsa para los viajes y viáticos a la hora de gestionar por su gente”, acusó Rivero Cob.

La Comuna percibe anual 100 millones de pesos y si son 86 comisarías a quienes les pagan un sueldo, se destinaría cada año alrededor de 6 millones, o sea, no afecta a las aportaciones del gasto corriente del Ayuntamiento. Édgar Rivero lamentó que los demás comisarios hayan desistido y felicitó a quienes siguen firmes, entre ellos el de San Luis Tzuc Tuc, Yaxchekú, San Andrés y Santa Rosa y Anexas.

“Qué bueno que el presidente municipal dijo que sí va a cumplir, es un hombre institucional porque ahí mismo dice que si no se cumple habrá medidas de apremio.

“Tienen tres días hábiles, si no cumplen viene una amonestación, un exhorto o llamado de atención, si pasa cierto tiempo y tampoco obedece, hay multa económica.

“De no acatarlo viene otra medida que es la destitución o la separación de su cargo, es decir, sería destituirlo como alcalde y la última, la inhabilitación como servidor público”, precisó.

“Pero no hay necesidad de llegar a ese grado, finalmente no queremos perjudicar al presidente, ni al Ayuntamiento si no que se cumple lo que diga la ley, no estamos en contra de él, que lo vea como algo positivo”, expresó el morenista.— Wendy Ucán Chan