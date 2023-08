Demolición de una iglesia en Progreso, ya cercana

PROGRESO.— La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de la comisaría de Chicxulub Puerto, cuyos techos están seriamente dañados y en riesgo de desplome, comenzará a ser demolida a partir del viernes 18 o sábado 19 de este mes.

La construcción del nuevo templo llevaría un año e implicaría un gasto de unos 20 millones de pesos, suma que será aportada por los temporadistas.

El retiro de imágenes, puertas, ventanas, el centenar de bancas, los poco más de 30 ventiladores de techo y demás mobiliario de las oficina y de la Casa Cural, comienza el miércoles 16 de este agosto, un día después de la fiesta anual de la virgen de la Asunción que se celebra el próximo martes 15.

Chicxulub Puerto está de fiesta desde el domingo 30 de julio pasado, ese día por la noche fue la bajada y la procesión de la venerada imagen y al término de la misa el párroco Ricardo Ruiz Sacramento informó a los feligreses que la demolición del templo parroquial será luego de la fiesta patronal, el retiro de las puertas, imágenes, bancas, ventiladores y demás mobiliario será al día siguiente que concluye la fiesta de la Asunción, el miércoles 16 y los trabajos de demolición comenzarán dos días después.

Los techos de la iglesia parroquial, están apuntalados desde principios de julio pasado ya que se caen pedazos del cielo raso, incluso el domingo por la noche antes de la misa hubo desprendimientos de partes del techo, así que hay temor que algún feligrés resulte lesionado.

El padre Ricardo Ruiz también informó a los feligreses temporadistas, que se repartieron volantes donde hay una aplicación QR para registrarse y efectuar donativos para las obras. Asimismo se entregaron sobres en el cual podrán entregar donativos en efectivo. Indicó que hay un patronato que se encarga de recaudar fondos.

Sobre la duración de los trabajos y el costo de la obra, el sacerdote señaló que todo dependerá de los recursos con que se dispongan y los donativos de material que se reciban, aunque se tratará que agilizar la construcción.

Temporadistas que escucharon el anuncio de la demolición del templo parroquial y la construcción de uno nuevo comentaron que los meridanos que tienen sus casas en la zona veraniega de Chicxulub están dispuestos a colaborar con sus aportaciones para que se agilicen los trabajos y en un año ya se cuente con una nueva iglesia parroquial.

Mencionaron que están conscientes que los habitantes de Chicxulub Puerto no disponen de los suficientes recursos para aportar para la construcción del nuevo templo, pues la actividad pesquera no pasa por buenos momentos y con kermeses y otros eventos no se recaudará lo necesario para la obra.

La parroquia dispondrá de un predio que funcionará como Casa Cural y oficinas, a donde también serán trasladadas las imágenes y mobiliario. Las bancas, puertas, ventiladores serán llevados a otros lugares.

Durante el tiempo que durará la demolición y construcción de la nueva iglesia, las misas serán oficiadas en las capillas de la Caridad del Cobre, Stella Maris y Guadalupe. De hecho, al concluir la fiesta de la Asunción, en los próximos días inician los festejos de la Caridad del Cobre que es donde se harán las misas.— GABINO TZEC VALLE

