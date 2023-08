Reporta maltrato en un plan de la 4T en Umán

UMÁN.— Gran molestia y preocupación ha causado los presuntos malos tratos que reciben los beneficiarios del programa federal Sembrando Vidas en la comisaría de Yaxcopoil de este municipio, por parte de las servidoras de la nación encargadas del programa en la comunidad que dan de baja a las personas por “no cumplir”.

“Estoy en el programa federal Sembrando Vidas desde hace cuatro años y no había tenido problemas como ahora; ya que las encargadas Katia y Laura, que son servidoras de la nación que nos supervisan, nos dan de baja por no cumplir con la siembra de 2,500 plantas en dos meses, ya que iniciamos con la siembra apenas en junio, comentó el señor José Severiano Tun Góngora, de 70 años, beneficiario del programa en la comisaría de Yaxcopoil del municipio de Umán.

“Si bien es cierto que debemos entregar 2,500 plantas pero nos las contaban hasta finales de noviembre, no ahora, en mi caso he tenido mucha pérdida por el clima y los animales que entran a mi parcela a comer lo que sembramos, por lo que Katia me dijo que estoy fuera del programa por tener 600 plantas, pues ahora estamos resembrando cedro, caoba, moringa, guayaba, ramón, grosellas y achiote en mi terreno.

“No se me hace justo que estás servidoras de la nación nos traten de está manera, ya que ellas no conocen todo el trabajo y el esfuerzo de los que trabajamos el campo, porque en mi caso tengo a tres personas que me ayudan a sembrar, las cuales también se quedan sin sustento económico por las exigencias y malos tratos de las encargadas del programa; por lo que pido la intervención del presidente Andrés López Obrador para que se de cuenta cómo nos tratan a los que cumplimos con nuestro trabajo en el programa, concluyó Tun Góngora”.— Carolina Uc Quintal