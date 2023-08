Expresan respaldo a los planes de ''Libo''

TIZIMÍN.— Más de 7 mil yucatecos de Tizimín, Espita y Buctzotz, se reunieron con Liborio Vidal Aguilar, quien encabezó sendos Encuentros Entre Amigos, en el oriente del estado, donde recibió abiertamente el apoyo para sus aspiraciones políticas.

Acompañado de los alcaldes Pedro Couoh Suaste, Víctor Manuel Campos Baeza, los diputados Sergio Chalé Cauich, Esteban Abraham Macari, Melba Gamboa Ávila; Fabiola Loeza Novelo y el dirigente del PAN de Tizimín, Enrique Chan Can, Vidal Aguilar enfatizó que todos los que aspiran a la gubernatura de Yucatán, tienen como premisa la unidad, porque es la única forma de sacar adelante el Proyecto Yucatán.

Todos queremos el bien de Yucatán, todos tenemos aspiraciones legítimas y cada quien está haciendo su mejor esfuerzo porque queremos que a nuestro estado le siga yendo bien y que se continue el rumbo trazado por el gobernador Mauricio Vila en estos años de gobierno, aseguró.

Vidal Aguilar, destacó el trabajo del jefe político de Yucatán, de los avances en distintos rubros, sobre todo en temas que son fundamentales para la sociedad, como la seguridad, el transporte, la educación y las inversiones.

“Ustedes saben que su amigo Libo tiene aspiraciones, y lo digo con mucha humildad, me he preparado desde hace más de 30 años, durante ese tiempo he recorrido todo el estado, los 106 municipios y cientos de comisarías, conozco los problemas que vive cada sector y en su momento presentaré las correspondientes propuestas, agregó.

He caminado con ustedes en distintos momentos y he recibido su confianza, misma que nunca he defraudado, porque estoy consciente que los políticos nos debemos a la gente, que debemos saber escuchar, nunca perder el piso y debemos seguir siendo humildes, sencillos y sensibles a las necesidades y problemas de cada sector.

El alcalde de Tizimín, Pedro Couoh Suaste, agradeció a Vidal Aguilar por el interés que siempre ha mostrado en ayudar y apoyar a quien más lo necesita; reconociendo su labor al frente de la educación del estado.

“No hay duda de que Liborio Vidal está haciendo un excelente trabajo, por eso estoy seguro y estoy convencido que los ciudadanos, que la gente de Tizimín y todos los yucatecos le estarán manifestando próximamente su respaldo, expresó el edil.

En Buctzotz, el alcalde Víctor Manuel Campos Baeza, dijo que “cuando supe que Liborio venía a Buctzotz, cómo no recibirlo si apenas lo conocí me inspiró confianza y sobre todo me di cuenta que es un funcionario de 24 horas, confiable y que cumple sus compromisos, así que por eso estamos contigo, los productores, ganaderos y todo el oriente del estado”, dijo.

En el mismo sentido se pronunció el diputado Esteban Abraham Macari y Jorge Díaz Loeza, ambos coincidieron en destacar la buena política que ejerce Vidal Aguilar, de cercanía, de resultados y de saber cumplir su palabra.

En estos encuentros también asistieron la alcaldesa de Sucilá, Gabriela Pool Camelo y el alcalde de Panabá, Omar Mena Narváez, exalcaldes, liderazgos, ganaderos, comisarios municipales, ejidales y dirigentes de agrupaciones.