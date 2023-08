Convencidos: ''Morena gobernará Progreso''

PROGRESO.— En la presentación de Carlos Zacarías Curi, como delegado municipal de la organización Unid@s y encargado de la Red #EsClaudia en Progreso, el hermano del alcalde Julián Zacarías Curi, expresó que hay muchas necesidades en Progreso, sobre todo en las colonias donde hay banquetas en mal estado, desagües sucios, no todo es lo bonito del malecón.

En una rueda de prensa de presentación como delegado municipal de Unid@s, Carlos Zacarías, prácticamente se destapó como un aspirante más del partido Morena a la alcaldía de Progreso, indicó que no es enemigo de nadie, que a los demás que se mencionan tienen su legítima aspiración y que si a él lo designan, va a invitar a los otros para que se sumen a su proyecto.

El evento que se realizó anteayer después del mediodía en un local social de la colonia Ismael García, asistieron Juan Hugo de la Rosa García y Bayardo Ojeda Marrufo, líder nacional y estatal de Unid@s, para la presentación de Carlos Zacarías.

Bayardo Ojeda señaló que Morena ya está en disputa de gobernar Progreso, afirmó que hace cinco días se publicó una encuesta en el que Morena aparece con tres puntos arriba en la alcaldía en este puerto.

“Creo que por primera ocasión tenemos las condiciones dadas para que Morena y el equipo que está trabajando en este puerto, logre la alcaldía, acá (en Progreso) ya se ve claramente que los programas de la transformación, los apoyos que ha dado el presidente tanto de la 4-T, ya están en las encuestas, estamos a tres puntos, ya Morena rebasa al PAN”.

Así que se vislumbran buenos tiempos, enfatizó, ya con el refuerzo que nos da Carlos (Zacarías Curi) con el trabajo de seis a ocho horas diarias, estamos convencidos de que Morena va a gobernar este municipio.

“Morena está listo para gobernar Progreso y en unas semanas más que se abra el registro para los procesos internos ya contaremos con personas que quieran abanderar el municipio”.

Por su lado, Carlos Zacarías dijo que aceptó la invitación para colaborar porque la mejor opción es la doctora Claudia Sheuman y quien está al 100 convencido de que Progreso necesita en estos momentos más apoyos “y no me refiero a la parte bonita del malecón para la foto”.

“En Progreso las cosas una parte se hicieron bien como el Sistema de Agua Potable, la recolección de basura y los adornos del malecón, pero yo que me declaró un caminante, camino por donde nadie más camina, camino más de cinco horas al día, estoy todo el tiempo con la gente y veo sus necesidades”.

No se pueden imaginar de las necesidades que se tienen en las casas y en colonias, abundó, hay problemas de movilidad no solucionados, las banquetas están destruidas, los desagües están tupidos y sucios, las calles están mal, hay muchos postes con cables colgados.

“La realidad es que todos saben quién soy, de donde vengo, tengo algo muy claro, yo no voy a ser juzgado por algo que no haya hecho, tengo mis principios y mis ideales, acá no hay traición de ningún tipo, simplemente, le quiero enseñar a mis hijos a luchar por lo que uno quiere y cree”, subrayó .

Te comienzan a golpear solo por el hecho de caminar y apoyar a Claudia me están dando duro, detalló, pero no pasa nada, seguiré adelante, entiendo perfectamente en lo que me estoy metiendo, no van a pararme, voy a seguir hablando, voy a ayudar a la gente, voy a acercar la transformación a Progreso por medio de la doctora Claudia, el 6 se setiembre ella va a ganar la encuesta y será nombrada coordinadora nacional de la transformación

Se le preguntó cual es el panorama para 2024, sobre los aspirantes de Morena que se suenan y dijo que todos los que se mencionan están en su lucha legítima, ninguno es enemigo mío, están en su legitima aspiración, en estos momentos puedo afirmar, que mi objetivo es posicionar en Progreso a la doctora Claudia.

“Al final de cuentas se tendrá que escoger a un candidato y los que se mencionan son varios, cualquiera podría ser, para eso se necesitan las encuestas, propuestas y muchas cosas, si quedó invito a todos a colaborar”.

En este puerto se mencionan como aspirantes a la candidatura de Morena para la alcaldía además de Carlos Zacarías Curi, a María Esther Magadán Alonzo, hija de los ex alcaldes y ex diputados priistas María Ester Alonzo Morales y Enrique Magadán Villamil; Felix Luna Gómez y al doctor Raúl Alvarado Naal, fundador de Morena en este puerto. GABINO TZEC VALLE.