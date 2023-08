El mosco del dengue es más resistente, la fumigación ya no es suficiente en Yucatán

TIZIMÍN.— La resistencia del mosco transmisor del dengue a los plaguicidas líquidos complica su control efectivo, y eso ocasiona en la mayoría de los casos que la población de esos insectos se vuelva inmune, afirma la biológica del Zoológico “La Reina”, Isabel Dzul Caamal.

En menos de tres meses Tizimín y varios municipios de la zona han pasado apuros tras la emergencia sanitaria por el dengue.

La enfermedad transmitida por el mosco Aedes Aegypti ha cobrado la vida de dos menores en la región: el primer caso fue en la villa de Espita, de una joven de 15 años, y el más reciente fue en Tizimín, de un niño de 10 años.

En ambos casos el sector salud los ha manejado con total hermetismo, y a pesar de las medidas de prevención, el dengue aún no se ha podido controlar y ejemplo de ello es la cifra de pacientes que llegan con la enfermedad a los hospitales públicos.

En la clínica San Carlos el personal ha revelado que se atienden alrededor de 20 personas con el mal al día, algunos en condiciones críticas que se les tiene que internar y otros son enviados a casa bajo cuidados y recomendaciones.

La bióloga Dzul Caamal considera que la nebulización no es suficientes, pues no acaba del todo con la población del mosco.

Fumigación, ya insuficiente para combatir el dengue en Yucatán

Para controlar la proliferación del mosco transmisor, se han hecho megacampañas de descacharrización y con frecuencia se fumiga en colonias y fraccionamientos de la localidad, sin embargo autoridades de salud aún no han podido erradicarlo.

En las tiendas de abarrotes y minisupers tienen a la vista, en el mostrador, repelentes e insecticidas y la misma gente ya lo considera como parte de su canasta básica.

Pero todo parece indicar que eso no es suficiente para el control de los mosquitos, de acuerdo con la bióloga Isabel Dzul Caamal, del Zoológico La Reina, quien refiere que estos insectos se han vuelto resistentes a los insecticidas, al grado que están evolucionando y se van adaptando.

La profesional alerta que el dengue no se ha controlado y los plaguicidas que se implementan no son suficientes pues no acaban del todo con la población del mosco.

“Los moscos son como los humanos, van evolucionando, se van adaptando, va a llegar el momento que van a volverse inmunes”.

Incluso dice que en otras épocas solía controlarse con las fumigaciones aéreas pero ahora no es suficiente y la comunidad tiene que poner de su parte evitando los criaderos.

Explica que en el zoológico, donde hay estanques para algunos animales, en algunos se han puesto tilapias y eso ha funcionado, para que la especie acabe con las larvas antes que el insecto se convierta en mosco volador.

Evitar criaderos, la mejor oportunidad contra el mosco del dengue

De hecho dice que hay un proyecto que se ha llevado en cenotes y estanques para controlar los moscos y está teniendo buenos resultados.

La bióloga dijo que lo recomendable es que la misma comunidad coopere evitando los criaderos para que no haya moscos en los hogares.

Por su parte Eutimio Pérez Arce, jefe del departamento de Protección Civil indica que hoy una de las tareas que están implementando para colaborar con el control del mosco es la visita a predios baldíos, notificando a propietarios e invitando a que los limpien.

Además dijo que en los próximos días estarán visitando las llanteras para tomar medidas drásticas contra quienes no cumplieron con retirar los neumáticos del aire libre.

Según Eutimio Pérez, las prácticas caseras que la gente suele emplear en sus viviendas quemando cartón de huevo, el tradicional “killer” (espirales) o las cáscaras de naranja no son recomendables pues a la larga son dañinas para la salud pues el humo daña los pulmones.

“Lo mejor es que abran sus casas, ventanas cuando estén pasando a fumigar y permitan que el químico acabe con el mosco pues he escuchado que la gente hace todo lo contrario, cuando no deberían”, expresa.

Insistió en limpiar las casas, eliminar cacharros, ya que incluso una tapita se refresco puede ser criadero de moscos transmisores de la enfermedad.