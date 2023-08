Polémica en Tizimín: regidor de Morena pide al alcalde ''que se serene''

TIZIMÍN.— Ha transcurrido una semana desde la develación de la placa del Centro de Desarrollo Comunitario que lleva el nombre del panista meridano Benito Rosel Isaac, que ha sido tema de agria discusión política.

Quien encendió la chispa fue el regidor morenista Adrián Quiroz Osorio, a quien le respondió el alcalde Pedro Couoh Suaste, quien provocó la intervención de Víctor Cervera Hernández al mentar al padre de éste, el extinto exgobernador Víctor Cervera Pacheco.

Ahora de nuevo Quiroz Osorio se dirige a Couoh Suaste mediante un oficio y le pide serenidad, además recordar quién fue Benito Rosel Isaac.

Entre otras cosas, Quiroz dice: “Yo le diría al alcalde Pedro Couoh que se serene, lo veo muy nervioso, tal vez porque no tiene asegurada la candidatura a la reelección por su partido y eso hace que declare incoherencias y medias verdades; como dice el refrán ‘la verdad no peca, pero incomoda’".

"Le sugiero de todo corazón que en vez de querer confundir a la ciudadanía, que se tome un té de tila y que se ponga a trabajar porque hay muchos sectores de la ciudad y comisarías en el abandono y se cuentan con partidas millonarias para hacerles frente”.

“Deje de actuar con fanatismos y de manera sectaria y gobierne para todos, no para los militantes de su partido porque el dinero que le llega al Ayuntamiento de Tizimín, que por cierto son cantidades millonarias, es de todos los tizimileños, no del PAN, que no se confunda".

Afirma que Morena se consolidará en Tizimín

“Lo digo y lo sostengo: en 2024 la Cuarta Transformación se va a consolidar en Tizimín y se pondrá a consideración de los tizimileños qué nombre desean para el Centro de Desarrollo Comunitario, no el nombre que diga Adrián Quiroz".

"Que no mienta el alcalde, porque es un edificio que se pagó con dinero de los ciudadanos, no con dinero de Pedro Couoh y mucho menos con dinero del PAN como presume".

“En lo que sí le doy la razón es que cuando se construyó el Centro de Desarrollo Comunitario los tres niveles de gobierno eran panistas y la obra se realizó con recursos federales".

"En 2024 el gobierno de México seguirá siendo Morena como afirman todas las encuestas y la 4T, sin lugar a duda, se consolidará en Yucatán y, desde luego, en Tizimín y entonces se le demostrará cómo se trabaja para que el municipio sea un referente y ejemplo nacional", aseguró.

"Imposición" el nombre de Benito Rosel Isaac a un auditorio

“Lamentable la decisión de imponer el nombre de Benito Rosel Isaac al Centro de Desarrollo Comunitario, hay que decirlo con todas sus letras, una persona cuyo único mérito era ponerse la camisa del PAN y pararse en las plazas públicas como todo un porro, a calumniar y a difamar, era un agitador profesional".

"Fue su única carta de presentación que le valió ganarse diputaciones locales y federales, así como una senaduría, todos esos cargos por la vía plurinominal, nunca ganó una elección, y cuando el PAN llegó al poder se sirvió con la cuchara grande y después acomodó a miembros de su familia en puestos en el gobierno con jugosos sueldos.

“Nunca se le conoció trabajo decente alguno fuera de la política y en redes sociales circulan testimonios de que se dedicaba al negocio ilegal de la bolita, habría que investigar más en este sentido".

"Entonces, nada que ver eso de que fue un luchador social, solo falta que diga Pedro Couoh que el presidente del PAN en Tizimín Enrique Chan es un luchador social, aunque éste tiene en común con Benito Rosel que es dirigente de su partido y que ha beneficiado a su familia en puestos de gobierno, incluyéndose él mismo, creo que estas son las condiciones para considerar a los panistas luchadores sociales.

“Basta hacer memoria y recordar las crónicas de la época en que Benito Rosel Isaac ocupaba altos cargos donde se vio envuelto en escándalos, como cuando fue delegado federal de Migración y fue acusado de tráfico de influencias y violación de derechos humanos de migrantes o cuando usando su cargo en el Congreso del Estado maniobró para que la Comuna de Mérida que presidió Manuel Fuentes Alcocer construyera una calle que benefició únicamente unas propiedades suyas y de su cuñado. ¿Y éste es el beneficio que brindó el meridano Benito Rosel Isaac a los tizimileños?”, plantea.