Nueva vialidad, un atajo en Valladolid

VALLADOLID.— Desde anteayer el barrio de San Juan, ya cuenta con una nueva vialidad al inaugurarse la prolongación de la calle 42 que desemboca en la 40 con una glorieta totalmente iluminada, justo en lo que fueron las líneas del tren, en donde incluso se construyó un espacio para que la gente puede caminar sin correr ningún tipo de peligro.

En ese punto se encuentra un edificio en condiciones deplorables que hace muchos años funcionaba como la exestación del tren, incluso los rieles cruzaban en ese punto y pasaban la calle 40, en donde el ferrocarril hacía sus cambios.

En la administración que encabezó el exalcalde Roger Alcocer García se destinaron alrededor de $26 millones de recursos federales para la construcción de una plaza de la jarana, un museo del tren y una biblioteca, pero esas obras no se llevaron al cabo.

Al inicio de la administración de Alpha Tavera Escalante se detectó que las obras no se llevaron al cabo, motivo por el cual la ex alcaldesa puso una denuncia ante la Fiscalía General de la República desde hace siete años, y hasta la fecha ese proceso no ha concluido.

Ante esa situación, la actual administración decidió adjudicarse el terreno por donde pasaban los rieles del tren y construyó una calle, en cuyo centro hay un tanque de concreto que se protegió, el cual almacenaba agua para aplicarle a la locomotora, y que ahora forma parte de la historia de lo que fue el ferrocarril.

Esa calle le dará una mejor vialidad a la zona, debido a que los que vengan de Chichimilá, para no llegar al centro, pueden dar vuelta en esa nueva arteria y salir por la calle 40, o en su defecto continuar unos 100 metros en una calle empedrada y continuar hacia la colonia de los “Chiveros” y así llegar por el rumbo de Sisal, sin necesidad de cruzar el centro.

El alcalde Alfredo Fernández Arceo informó que al menos, en lo que resta de su administración, pretende construir los otros 100 metros para completar el proyecto y darle una nueva vialidad al barrio de San Juan.

Por lo pronto, con la calle construida, las familias pueden acudir al lugar sin problema, incluso se le puso las letras de Valladolid en la pequeña glorieta, cuyo centro es justamente donde quedó el tanque de agua y se encuentra totalmente iluminada, antes estaba a oscuras y se había convertido el refugio de indigentes y malvivientes que aprovechaban el sitio para llegar a dormir y hacer sus necesidades, lo que ahora se evitó.— Juan Antonio Osorio Osorno