Revelan los misterios de una iglesia de Yucatán

HUNUCMÁ.— Ayer domingo en la mañana, en la terraza de la céntrica parroquia San Francisco de Asís, se presentó el libro “Un paseo por la iglesia de Hunucmá”, escrito por el profesor Nervin Bojórquez Maldonado, oriundo de esta ciudad.

El profesor Nervin narró cómo nació la intención de escribir este libro.

Narró que un poco antes del inicio de la pandemia del Covid-19 (la cual llegó a Yucatán en marzo de 2020), una escuela le pidió que les dé un paseo a sus alumnos en el cual tenía que hablar del parque, el mercado y esta hermosa iglesia.

“En todo el paseo les estaba narrando parte de la historia de estos emblemáticos edificios. Entonces, una persona se me acercó y me dijo: ‘Maestro, debería escribir todo esto que ya nos platicó’, y me entró esta idea en la cabeza y me propuse escribir este libro, ya que aquí crecí, en esta iglesia, conocía perfectamente una parte de ella.

“Y hoy me encuentro aquí con ustedes presentando mi libro, que es un libro muy sencillo, es un pequeño relato de este maravilloso edificio y sus misterios.

“Ya que en ocasiones venimos a misa y con la misma nos quitamos, no nos detenemos un momento para observar lo imponente que es, ya que es la única iglesia de tres puertas, después de la Catedral de Mérida.

“Sé que este legado que se deja enseñará a muchos el valor de este hermoso recinto y espero que sea compartido por todos”, dijo.

El maestro agradeció a las personas presentes a esta presentación de su libro.

Posteriormente, en su mensaje, el párroco Cristian Uicab Tzab recordó que el profesor Nervin fue su maestro de Historia en la preparatoria y recuerdo ahora cuando nos narraba la historia durante sus clases era emocionante escucharlo.

El sacerdote dijo que en ocasiones nos acostumbramos a ver, y nunca nos paramos a observar lo maravillosa que es nuestra iglesia en cada de detalle.

“Agradezco al maestro este excelente escrito”, afirmó. “Gracias a este libro que nos deja el maestro Nervin las nuevas generaciones sabrán parte de la historia de esta iglesia, que hace muchos años era muy diferente a lo que es hoy.

“El maestro le tiene un gran amor a esta comunidad, que lo ha visto crecer, y de llevar siempre en alto el nombre de Hunucmá, así que se le considera hijo predilecto y cronista de esta ciudad.

“Es es muy importante que nos deje plasmado en un pequeño libro una gran historia y la oportunidad de compartir sus anécdotas”, destacó el párroco.

Señaló que el libro consta de 55 páginas y tiene fotos, y será del gusto de todos, ya que se podrán adentrar a la historia al leerlo.

El libro tiene precio de 200 pesos y se pueden adquirir en la oficinas de la parroquia. Una parte de lo recaudado por la venta del libro se donará a la iglesia.

Al maestro lo acompañaron su familia, amigos y público en general.

Presidieron el evento el párroco, el maestro Nervin, la joven Liliana Flores Gallardo, especializa en guionismo y dirección, y el arquitecto Rolando Quintal Castilla.

Al finalizar el evento el maestro firmó algunos libros.— María Inés Castilla Quintal