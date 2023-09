Pulperos siguen inactivos

PROGRESO.— Una parte de la flota de embarcaciones pulperas se encuentra paralizada: numerosas lanchas permanecen en las playas y unos 50 barcos de la flota mayor, atracados en los muelles de Yucalpetén, informaron ayer martes pescadores de este puerto.

La temporada de pesca de pulpo, que empezó el 1 de agosto pasado en la Península de Yucatán, registra bajas capturas en la entidad yucateca, indicaron los hombres de mar consultados.

Asimismo, señalaron que los pulperos, tanto los que trabajan en lanchas como en barcos, están esperando que aumenten los volúmenes de captura del molusco para, entonces, salir al mar.

En el caso de los ribereños, también esperan que amainen los fuertes vientos y marejadas que se registran desde hace días, expresó Octavio Pacheco, ribereño con base en el oriente del malecón.

Los dueños de unos 50 barcos de la flota mayor, a su vez, esperan que mejore la pesca en el oriente de Yucatán, donde por lo general se captura el pulpo patón, para entonces enviar esas embarcaciones a su segundo viaje de la temporada pulpera.

Son barcos que en su primer viaje, capturaron poco pulpo, cuya venta no cubrió los gastos de avituallamiento.

La pulpeada, a medias

La flota ribereña de la pesca de pulpo continúa semiparalizada: muchas lanchas permanecen en la playa porque los pescadores esperan que aumenten los volúmenes de captura para reanudar la pulpeada, que lleva mes y medio, pues se inició el 1 de agosto.

Ayer martes, hombres de mar reportaron que barcos de la flota mayor que zarpan de los muelles de Yucalpetén, para otro viaje de la pulpeada, fondean frente el muelle de Chicxulub Puerto y entonces abordan pescadores que no están en el despacho del navío.

Los pulperos ribereños siguen obteniendo bajas capturas, lo que propicia que muchas lanchas se mantengan inactivas, en la playa.

Los ribereños esperan que las condiciones sean propicias para la pesca, pues en los últimos días han azotado marejadas y vientos fuertes, lo que no les permite trabajar, dijo el ribereño Octavio Pacheco, quien deja su lancha en el oriente del malecón.

En cuanto a los barcos, por lo menos medio centenar de embarcaciones no han zarpado para el segundo viaje de la pesca de pulpo, debido a que su primer viaje no fue redituable, no cubrió todos los gastos, ya que retornaron con baja captura.

Los dueños de barcos también están en espera que mejore la pesca en el oriente yucateco, donde por lo general se captura el pulpo patón (octopus vulgaris).

El 31 de agosto Ana María Pech Chacón, líder de los armadores, dijo que de 300 barcos pulperos, solo unos 10 pescaron entre 6,500 y 7,000 kilos; otros lograron 2,500, 3,500 o 4,000 kilos; otros, 1,500 y uno llegó con 600 kilos.

Escasez de hielo

Otro factor que continúa afectando a la pesca de pulpo es la escasez de hielo.

Gran parte de la producción de hielo se sigue mandando a la zona donde se realizan trabajos de construcción del Tren Maya, así que tanto ribereños como pescadores de la flota mayor pasan apuros para conseguir ese producto para conservar fresco el molusco.— Gabino Tzec Valle DiariodeYucatan