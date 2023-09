Sin dinero para laudos en Progreso

PROGRESO.— El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Progreso (Smapap) afronta demandas laborales (cuyo monto no precisó) y también una deuda de $2 millones con el Instituto de Seguridad de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) por cuotas que comunas anteriores descontaron a los trabajadores, pero no entregaron al Isstey, admitió su director, Rafael Luna Gutiérrez.

El Smapap dejaría ambas deudas al Ayuntamiento que será electo en 2024.

Luna Gutiérrez fue entrevistado a raíz de que un grupo de extrabajadores aseguró que ya se dictó sentencia que ordena al Smapap pagarles, pero ni cumple ni quiere llegar a un acuerdo.

Los extrabajadores que demandaron al Smapap son Luis Manzanero Pacheco, Rafael Vázquez Valle, Martín Sierra Figueroa, Betty Ruz, Roque Pacheco Simá, Katy García Marrufo y Jorge Pedro. Habría tres más.

Al respecto, Luna Gutiérrez admitió que hay sentencia de tribunales para que paguen, pero el Smapap no tiene dinero y no hay acuerdos con los demandantes.

Señaló que con un abogado llevan las demandas que no se han solucionado.

“Estaban acostumbrados que antiguamente eran demandas millonarias y creen que pueden agarrar y pedir millones de pesos por alguna demanda, pero la ley ya no es así y además el Smapap no tiene para pagar tanto.

“Con trabajo tenemos para el día a día, como para tener algo”, afirmó.

Sobre los demandantes, dijo que “son de gente que ha fallado por X o por Y.

“Hay personas que no acudían a trabajar, como Jorge Pedro, que se le buscaba y no llegaba y cuando se les quiere liquidar, pues se ofenden.

“Hay otros casos que (alcaldes salientes) te lo dejaban de cajón, para que les paguen sin trabajar; como, por ejemplo, Rafael Vázquez, los dejan para que los mantengas de por vida, pero era por favores de otras administraciones”.

Narró que María Ester Alonzo Morales, quien fue alcaldesa de 2010 a 2012, dejó a una trabajadora (a quien no identificó) “que no trabajaba y se le pagaba $15,000 a la quincena, no es algo lógico”; se le despidió, se quiso negociar, pero demandó.

De la extrabajadora Katy García Marrufo, dijo que fue un cese injustificado heredado de otra Comuna, “cuentan las malas lenguas de un problema que tuvo con el jurídico en su momento”.

¿Ya hay sentencia?, se le preguntó.

“Pues nada más que se acerquen a negociar con los abogados, pero es el mismo caso que comento, a veces piensan que hay millones, sabemos que no es así”.

¿Tiene dinero el Smapap para pagar?

“Para pagar demandas no hay dinero. Se puede llegar a un arreglo y ver cómo legalmente está, pero los demandantes se tienen que poner de acuerdo con los abogados a ver cómo va a salir el pago, se están viendo los ajustes de cómo se puede pagar.

“Lo que piden es imposible. Dinero no hay, lo que se puede hacer es ver cómo llevar las cosas y cómo se puede pagar en determinado tiempo, hay que negociar y conciliar de tal manera que nadie salga golpeado, no hay reinstalación (del trabajador), pues en su momento no lo quisieron.

“Hay casos que nos dejaron como herencia, como la señora que dejaron para que se le pague de manera vitalicia, (fueron) favores políticos que nos dejaron”, sostuvo.

¿Isstey se debe?

“Sí, se debe. Se llegó a un convenio y se está tratando de pagar, se debe como $2 millones, se va pagando, nos atrasamos, pero así vamos.

“El asunto acá, en el Smapap, (es que) no hay atrasos en el pago de luz, no se pide prestado al Ayuntamiento para pagar la luz, todo sale del Smapap, pero no sale para pagar el adeudo total con el Isstey, se paga poco a poco”, finalizó.

Katy Marrufo García, exdirigente del sindicato del Smapap, a su vez dijo que hay sentencia judicial de pagarle a ella unos $500,000 y a otros, pero el Smapap cae en desacato, no paga.

A ella, dice, le corresponde un pago de unos $500,000, la demanda sigue su curso.

Luis Manzanero, otro demandante, por su parte, señaló que aún no hay acuerdo con el Smapap por su despido injustificado, no lo liquidaron ni está pensionado por el Isstey, su demanda sigue vigente.— G,T.V.