Llamado al desarme desde Progreso

PROGRESO.— El obispo de Chilpancingo, Guerrero, Jesús González Hernández, afirmó en esta ciudad que hay mucha violencia y muchos asesinatos en muchas partes (del país) “que no se ven o no nos enteramos”.

Monseñor González Hernández es uno de los seis obispos que se encuentran de retiro espiritual en Chicxulub Puerto y anteanoche, a las 7, celebraron junto con el párroco, Ricardo Ruiz Sacramento, misa en la capilla de la Caridad del Cobre.

Al comentar el asesinato de Fernando García Fernández, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guerrero que fue ejecutado a balazos el martes 12, monseñor González Hernández dijo que hay mucha violencia en el país.

“Hay mucha gente armada, gente con muchas armas, dejamos armar a todo el país, hay muchos grupos criminales y crímenes, que no solo es en Guerrero, la violencia es en todo México, hay asesinatos de los que no nos enteramos porque no se dan a conocer, es una situación muy preocupante y amenazante”, expresó.