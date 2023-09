Dos municipios cercanos a Valladolid, focos rojos del dengue

VALLADOLID.— Como parte de las acciones que se llevan al cabo en el combate al mosco transmisor del dengue en los municipios de Uayma y Cuncunul, donde según la Secretaría de Salud del gobierno federal hay más enfermos, la Jurisdicción Sanitaria 2 informó que ya fumigó las dos cabeceras y continuará en las comisarías.

La Secretaría de Salud del gobierno federal recién informó que los municipios de Uayma y Cuncunul son considerados como los de mayor número de casos de la enfermedad, de acuerdo con el número de habitantes en cada uno.

En ambas comunidades hay poco menos de 2,000 habitantes, y el número de casos de dengue son alrededor de unos 20 en cada uno, algunos clásicos y otros graves, conocidos como hemorrágicos, sin embargo se sabe que todos están siendo atendidos adecuadamente.

En la Jurisdicción Sanitaria 2 se informó que ya están siendo atendidas las dos poblaciones, en donde ya se fumigó todo el pueblo y que ahora continuarán en las comisarías, pero se detalló que ese trabajo es el que se lleva al cabo en todos los municipios de la región.

En cuanto a las labores en Valladolid, el alcalde Alfredo Fernández Arceo, en su rueda de prensa del viernes, informó que los trabajos de termonebulización en la ciudad continúa y no se ha detenido, al menos que la lluvia no lo permita.

El primer edil precisó que si en algún sector no se fumiga por la tarde, a consecuencia de la lluvia, se hace al día siguiente en horas de la madrugada, pero no se deja sin atender, de modo que la sociedad no debe preocuparse por esa situación.

Limpieza en calles

Entre otras labores preventivas, trabajadores de Imagen realizan la limpieza de las calles de la ciudad, donde crece la maleza, sobre todo en las orillas de las banquetas, que también son criaderos de moscos, pero se trata de resolver ese problema.

Del mismo modo se informó que los trabajos de fumigación se realizan sin ningún contratiempo y lo seguirán haciendo de manera permanente hasta que finalice la temporada de lluvias.

En cuanto a los casos de dengue, se averiguó que ha bajado un poco, ya que en el Hospital General no se tiene el mismo número de pacientes ingresados, así como también enfermos en consulta, pero no se conoció la cantidad de pacientes que hay en estos días.— Juan Antonio Osorio Osorno

DiariodeYucatan