Exigen justicia en Calotmul; realizan marcha tras la tragedia de un adolescente

CALOTMUL.— “La policía no me cuida, me cuidan mis vecinos”, “Pueblo escucha, ésta es tu lucha”, “Si no hay solución habrá revolución”, fueron parte de las expresiones de manifestantes durante una marcha pacífica en esta comunidad.

Un grupo de aproximadamente 30 participó en la protesta y se concentró en el Palacio Municipal para exigir con carteles justicia ante la ola robos ocurridos en la comunidad.

Aunque la incidencia de hurtos lleva varios meses en el municipio, el detonante fue el reciente homicidio de un menor de edad a manos de Sair N.R.S., de oficio herrero, hoy preso tras tomar justicia por su propia mano.

Los recientes hechos mantienen a la población en tensión.

En la protesta de ayer participó la esposa del homicida quien frente a la comandancia municipal tomó la palabra y dijo que es hora de que Calotmul sea escuchado.

“Que detengan a los rateros, exijo la liberación de mi esposo, aquí no hay justicia, no hay comandantes, no hay policías, son delincuentes, mis hijas hoy están amenazadas de muerte”, exclamó.

“Exijo la copia del reporte que hizo mi esposo, el presidente Fernely (Polanco Tun) no me la quiere entregar”, agregó.

Hartazgo

Otros manifestantes señalaron que ya están cansados de los robos, de la violencia y de la prepotencia de las autoridades.

También salió a relucir durante la marcha que las autoridades municipales supuestamente amenazaron a los participantes de la protesta con que les retirarían los apoyos del DIF Municipal. Incluso los manifestantes comenzaron a gritar “¡No a represalias!”

Ya había terminado la actividad pacífica y algunos se habían retirado cuando apareció el alcalde Polanco Tun en los pasillos del Palacio Municipal, donde fue interceptado por la gente.

En medio de los reclamos el alcalde solo dijo: “Patria y libertad: cada acto tiene una consecuencia”. Incluso la esposa de Sair N.R.S. le pidió al primer edil el reporte que interpuso su esposo por el robo. Estaba justo recordándole al alcalde su incumplimiento cuando éste le respondió: “Con todo respeto...” y enseguida se dio la vuelta para retirarse causando el enojo de la gente que comenzó a gritarle “¡Corrupto!”, “¡Cobarde!”, “¡Nunca estás en el Palacio!”…— WENDY UCÁN CHAN