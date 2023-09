Hoy abren 28 nuevas escuelas de prepa

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) informó que hoy lunes se inician las clases en 28 nuevas preparatorias ubicadas en 28 localidades de 20 municipios, en beneficio de 3,360 alumnos.

Según un comunicado, las preparatorias nuevas se ubican en Tesoco, Popolá, Dzitnup, comisarías de Valladolid; Sahcabá, de Hocabá; San José, de Tixcacalcupul; Kiní y Ucí, de Motul; Chenché de las Torres, de Temax; Yaxcopil, de Peto; Tipikal, de Maní; Dzalbay, de Temozón; Chicán, de Tixméuac; Lepan, de Tecoh; Canicab, de Acanceh; Paraíso, de Maxcanú; Ticimul, de Umán; Citilcum y Xanabá, de Izamal; Chelem, de Progreso, y las cabeceras municipales de Dzoncauich, San Felipe, Telchac Puerto y Chumayel.

Además las siguientes comisarías de Mérida: Dzununcán, San Pedro Chimay, Dzityá y Chalmuch.

Las localidades fueron seleccionadas de acuerdo con el grado de marginación y se consideró que sean comisarías o cabeceras que no tienen el servicio de bachillerato y que tengan una mayor matrícula de estudiantes de educación secundaria.

Con este servicio, se incrementa la oferta educativa y a la vez aumentan las oportunidades de superación para los estudiantes de las 28 comunidades, quienes podrán estudiar la preparatoria sin tener que salir de sus localidades, declaró el secretario de Educación, Liborio Vidal Aguilar.

Estamos atendiendo una demanda histórica de nuestras comunidades, ya que muchas veces los estudiantes no continuaban la escuela por varias razones, sobre todo por no tener como ir a otro pueblo, viajar representa un gasto que no todos pueden solventar, expresó.

La Segey detalló que las 28 escuelas funcionan en el turno vespertino y tienen un docente por grado (tres en total) para atender a los jóvenes, quienes llevan un Plan de Estudios que fue diseñado específicamente y tiene duración de tres años.

Los planteles serán operados en su totalidad por el estado, tanto en recurso como en su administración.