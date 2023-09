Llaman a sumar esfuerzos para un plan por Yucatán

“Lo más importante es Yucatán, con base en eso se toman las decisiones, no en el beneficio personal”. Así señala el senador Jorge Carlos Ramírez Marín cuando se le pregunta sobre su futuro político y personal, informa un comunicado.

Al hacer un breve recuento de los 1,825 días que lleva representando a Yucatán en el Senado de la República, indica que se siente profundamente orgulloso y satisfecho de su trabajo legislativo a beneficio de los yucatecos, y espera que sus esfuerzos hayan dejado una huella positiva en la vida de la comunidad.

Sin embargo, reitera que hay mucho por hacer y llama a conjuntar un proyecto por Yucatán, que sume e incluya a todos.

“Sigo trabajando para tener un plan para que al estado y a su gente les vaya mejor, cuando tenga una forma concreta de presentarlo a la ciudadanía lo haré”, aseveró el legislador.

Ante los rumores de que abandonaría su partido y migraría a otro, manifestó que: “Desde que me eligieron senador me han estado sacando del PRI, pero mi pregunta siempre ha sido a los de PRI, no hacia los de afuera, ¿de verdad me quieren en el PRI?”.

Entre los diversos señalamientos, agregó que esas especulaciones son comunes en estos tiempos, “me parece muy normal que nos estemos cuestionando qué vamos a hacer”.

“Estoy en este proceso de cuestionamientos y cuando lo resuelva oportunamente lo avisaré a todo el mundo, pero es un proceso, no es nada más decir que hoy me quiero poner verde y mañana azul, tampoco se trata de que formes cuadros a conveniencia”, enfatizó.

Ramírez Marín es senador por Yucatán en primera fórmula y por ley le corresponde una reelección.

“Seguiré trabajando incansablemente, desarrollando programas como las Clínicas Wilma Marín y el proyecto ‘Internet y Telefonía Gratis’, que buscan mejorar la calidad de vida y la conectividad de los yucatecos”.