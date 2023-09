Filas en Valladolid para comprar balas para la caza de venado

VALLADOLID.— La caza de animales en esta región ha ido en aumento en los últimos años, ya que son muchos los que se dedican a esa actividad, ya sea para revender la carne de lo que cazan o para autoconsumo, sobre todo el venado y el tepezcuintle, que son las carnes más apreciadas entre la gente que se dedica a la caza y su posterior venta.

Hace unos días se observó que en una de las tiendas de venta de cartuchos y balas para escopeta, ubicada en la calle 16 entre se formó una larga fila de gente con intenciones de comprar proyectiles, de acuerdo al calibre de sus armas.

Uno de ellos, que no quiso decir su nombre comentó que en esta ciudad son numerosas personas que se dedican a la caza de animales pero que desde hace algunos meses que no salen de cacería, debido a la escasez de las balas y cartuchos, pues se cree que los proveedores dejaron de traer porque al parecer la Secretaría de la Defensa Nacional no está otorgando los permisos correspondientes a los proveedores.

Comentaron que varios cazadores salen en diferente horario en los montes de la región en busca de su presa sobre todo venado que consideran que “sí hay una gran cantidad”, pero en el caso del tepezcüintle, conocido también como “jalé”, es escaso.

Un gran número de los cazadores lo hacen como un pasatiempo, y la carne que obtienen de sus presas la reparten entre los que participan en la cacería, pero hay otros que van solos al monte y si cazan algo lo venden, pues el kilogramo de venado en “pib” (enterrado) puede venderse en $200, según la temporada.

Pedro Canul, propietario de la tienda de los proyectiles, explicó que los proveedores dejaron de surtirle, y que en realidad no sabe el motivo, simplemente le dijeron que en ninguna parte se venden las balas, hasta que ahora le llegó un pedido que tiene hecho, motivo por el cual se formaron filas de cazadores en la puerta de su negocio.

Todos los que acuden a comprar proyectiles están obligados a presentar la documentación correspondiente que acredita que su arma está registrada ante la Secretaría de la Defensa Nacional y que cuenta con los permisos correspondientes de otra manera no se le vende nada.— Juan Antonio Osorio Osorno