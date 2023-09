Tensión en Calotmul: acusan despidos por ''venganza'' tras una protesta para pedir mayor seguridad

CALOTMUL.— Tal y como anticipó el grupo inconforme en la pasada manifestación, las autoridades municipales han comenzado a cobrar venganza contra los que participaron en la protesta del fin de semana frente al Palacio Municipal.

Una de las inquietudes de la gente era el temor a que la autoridad cobre venganza pues incluso aunque hubo más personas interesadas en asistir no acudieron por que les habían advertido que perderían sus apoyos.

Bastó solo unas horas para que el ayuntamiento comenzara a cobrarle la factura a los inconformes y fue con la comerciante Maribel Hamilton con quien ocurrió el desquite.

La noche del domingo agentes de la policía Municipal llegaron a la plaza principal, donde la mujer tiene su negocio de renta de carritos eléctricos, y le pidieron que desalojara el área.

“Pregunté los motivos y no me supieron explicar, solo me dijeron que están cumpliendo ordenes del presidente (Luis Fernely Polanco Tun)”.