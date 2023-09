Yucateco exige justicia a un año de accidente que le dejó una discapacidad

PANABÁ.- El vaquero José Magdaleno C. U. vive un martirio desde hace más de un año luego de un sufrir un accidente que le cambio la vida a él y a su familia.

El hombre de 57 años de edad, no solo quedo con una discapacidad por las lesiones en una pierna si no que no puede desempeñar sus labores en el rancho donde antes laborada, y por si fuera poco no le alcanza el recurso para mantener a su esposa y a sus dos nietos.

Vaquero yucateco es arrollado en su moto

Fue en julio del 2022 cuando en calles del municipio de Panabá fue arrollado José Magdaleno y su esposa cuando iban en una motocicleta.

Magdaleno quedó bajo la camioneta RAM de color blanco sin poder moverse pues su pierna derecha quedó atorada entre la moto y el vehículo.

Vaquero yucateco es arrollado en su moto

Dice que lamentablemente no pudo ver quien conducía la camioneta solo escucho a los vecinos decir que el hijo de Ángel M., conocido influyente de Panabá, propicio el accidente y fue encubierto por las autoridades municipales en su momento.

Hubo una querella que se interpuso en la Fiscalía General del Estado (FGE) con el número de expediente UNATD15-GH/974/2022 del cual hasta la fecha no hay avances.

Además el vaquero denuncia que mientras al responsable le devolvieron su camioneta, a él no se le entregó la motocicleta que es de su patrón y sigue asegurada en la fiscalía.

Vaquero yucateco es arrollado en su moto

El vaquero dice que el enojo es que el culpable no se quiera hacer responsable y lo indemnice y lo peor que la fiscalía tampoco mande citar al implicado.

Por si fuera poco está a 3 años de jubilarse y está pasando por una situación crítica pues incluso el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya le dio de alta y sin poder caminar.

Según comentó el afectado su patrón ha pagado su seguro social desde 1989, es decir que está a casi nada de jubilarse, pero el IMSS solo le estaría dando el 50% de lo que le correspondería para sus problemas de salud por el incidente.

Esto porque el accidente ocurrió en su día de descanso (domingo) por lo que no se considera riesgo de trabajo.

Vaquero yucateco es arrollado en su moto

José Magdaleno pide justicia

El hombre apenas se puede sostener de unas muletas y para el trabajo que se realiza en un rancho como vaquero no es apto, lo que empeora su situación, ya que dice recibir solo el 50% de lo que le correspondería en el IMSS.

Por ello, José pide que se le haga justicia.

Vaquero yucateco es arrollado en su moto

“Yo solo pido que se haga justica que el gobierno del estado exhorte a la Fiscalía a que los agentes cumplan con su labor, el viernes regresé a la agencia de Tizimín pidiendo avances de las investigaciones y solo me pelotearon, me mandaron de oficina a otra y nadie le resolvió”.

Recuerda que en una ocasión uno de los oficiales dijo que con dinero se resuelve y ahora lo va creyendo pues es extrañó que la Policía Municipal de Panabá no haya proporcionado los datos del responsable a la Fiscalía cuando le fue solicitado.

En ese momento se justificó con que el sistema está fallando y se perdió la información.