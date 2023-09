Aspirantes a la candidatura hacen labor interna en Tizimín

TIZIMÍN.— Mientras más se acercan los tiempos electoreros, más nerviosismo hay en la cúpula panista, pues al ojo público hay muestras de unidad y compañerismo, pero de manera interna ya hay roces porque aún no se define quien será el próximo candidato blanquiazul por la alcaldía de Tizimín.

Son varios aspirantes que buscan encabezar la próxima contienda electoral, desde el actual alcalde Pedro Couoh Suaste, quien no ha descartado su interés de reelegirse y lo ha expresado y lo ha demostrado abiertamente.

También está el funcionario estatal Jorge Díaz Loeza, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), conocido ganadero tizimileño y quien no ha dejado de frecuentar en el último año el oriente del Estado, poniendo mayor atención en Tizimín y sus comisarias.

Tampoco se queda atrás Jorge Vales Traconis, conocido empresario y exalcalde priista quien recién se pasó a las filas del PAN y extrañamente se le ha visto con mayor frecuencia en eventos partidistas en compañía de Pedro Couoh, como el del fin de semana en los festejos de aniversario realizado en el comité municipal del PAN.

Hasta hace un mes corrían rumores entre la militancia panista que estaba cerca de definirse quién sería el próximo candidato, luego se corrió la voz que los delegados son quienes elegirían por votación a su próximo contendiente.

Sin embargo la moneda sigue el aire y los “suspirantes” siguen haciendo campaña, cada quien con su estructura panista.

En entrevista ayer con el presidente del Comité Municipal del PAN, Enrique Chan Can, dijo que siguen en espera de los tiempos oficiales por lo tanto no solo no hay candidatos sino tampoco precandidatos.

“Hay ‘suspirantes’, eso sí, pero hasta diciembre sabremos, ahora escuchamos estrategias internas de cada partido, pero al final de cuentas de manera legal las precampañas arrancan hasta diciembre”

“Hay gente trabajando en el partido que sabemos que suenan sus nombres, pero no hay nada oficial, es normal, todos hacen sus acercamientos con la gente”, afirma.

El líder panista dijo que ahora solo están trabajando en unidad y dar muestra que con el PAN pueden seguir dando resultados como hasta ahora”, expresó.— WENDY UCÁN CHAN

DiariodeYucatan