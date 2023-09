Acusan al alcalde de Izamal: tendría tierras del ejido

IZAMAL.— El comisario ejidal de Izamal, José Elías Canché Pisté (a) “Tony Canché”, afirmó que la lucha para recuperar tierras ejidales de uso común es lo que motivó que lo acusen falsamente.

En miércoles 20 pasado, en la noche, Canché Pisté encabezó a ejidatarios que hicieron una caminata de la Casa Ejidal al Palacio Municipal, donde protestaron y denunciaron que el alcalde, el priista Warnel May Escobar, desestabiliza al ejido.

En esa ocasión se averiguó que los secretarios a y b del Consejo de Vigilancia del ejido, Melba Vázquez y Gonzalo Baas, y la tesorera ejidal, Rosa María Alpuche, acusan a Canché Pech de no informar del manejo del dinero ejidal y no permitir que la directiva haga sus labores.

En la Casa Ejidal ya se pegó la convocatoria para que los ejidatarios asistan el domingo 1 de octubre a las 10 de la mañana para una asamblea en la que se abordará la destitución del comisario.

Ahora, Canché Pisté envió el siguiente escrito para ejercer su derecho de réplica:

“No tengo líos con los ejidatarios del ejido Izamal, como falsamente dicen.

“Lo cierto es que existe intereses por tierras ejidales de uso común que pertenecen al ejido (y) que están acaparadas por Carlos Gabriel Ojeda Torres (excomisario ejidal conocido como ‘Zobec’) y Warnel May Escobar (presidente municipal de Izamal).

“(Ellos) tienen en posesión dichas tierras por autorización de Jorge Lugo Santamaría (excomisario ejidal), pero sin aprobación de la asamblea de ejidatarios.

“Actualmente el comisario ejidal y el presidente del Consejo de Vigilancia están solicitando la restitución de tierras de uso común que pertenecen al ejido Izamal.

“Están utilizando a la señora Melba Beatriz Vázquez Tun, contra quien ya se interpuso la denuncia penal UNADT 100/2023 en Izamal, por usurpación de funciones, fraude y falsificación de documento, ya que se ostenta como primera secretaria del comisariado ejidal.

“Pero lo cierto es que no tienen cargo alguno en el ejido de Izamal, toda vez que fue removida de su cargo por votación de la asamblea el 26 de abril de 2023.

“Ella es persona que está organizando una revuelta para apoyar a las personas ya mencionadas en perjuicio del patrimonio de los ejidatarios de Izamal.

“Como presidente del comisariado ejidal no tengo ninguna acusación de irregularidades en el ejido.

“Solo son mentiras y engaños, ya que el dinero que se pagó por afectaciones del Tren Maya y (el) banco de materiales (abierto en terrenos ejidales) fue en el periodo del comisario ejidal Wílliam May Gorocica, anterior a la hoy directiva ejidal.

“Esa persona nunca entregó cuentas de las personas a las que les pagó el dinero recibido del (Fonatur por el) Tren Maya, ni documentos de los pagos que realizó a los ejidatarios, y ahora apoya al grupo contrario a esta directiva ejidal.

“No he dado ningún usufructo a ninguna persona en mi periodo de comisariado ejidal. No existe ningún documento ante ningún tribunal de justicia donde me acusen de que no entrego cuenta ni dinero del ejido, ya que no he recibido de nadie ningún dinero a favor del ejido.

“Respecto al dicho de que existe una convocatoria donde solicitan la remoción del presidente y el secretario del comisariado ejidal, es (puesta) violando la Ley Agraria, porque las convocatorias no tienen sustento legal ni validez jurídica.

“Y están siendo impulsadas por la señora Melba Beatriz Vázquez Tun, quien no tiene ningún cargo en el ejido Izamal (y las pega en la Casa Ejidal) solo para apoyar a las personas que tienen en su poder tierras de uso común que pertenecen al ejido Izamal y que vamos a recuperar porque le pertenecen al ejido Izamal.

“El suscrito, José Elías Canché Pisté, he sido atacado. Y existen muchos rumores y desinformación a los ejidatarios y a la ciudadanía en Izamal”.

El comisario no habló de los recursos que le entregó la anterior directiva, de poco mas de 260,000 pesos.

Tampoco dijo si el Fonatur-Tren Maya le pagó dinero a beneficio del ejido de Izamal por tierras afectadas.

La división en el ejido es real, ya que Jorge Lugo Santamaría en la noche del miércoles 20 hizo una reunión con ejidatarios en su domicilio, mientras el comisario se reunió con otros en la Casa Ejidal.— Megamedia