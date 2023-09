Otro presunto abuso en Valladolid: menor escribe carta en busca de ayuda

VALLADOLID.— Una menor de 11 años de edad, presuntamente alumna de la escuela primaria “Club de Leones No.2”, subió a las redes sociales una carta, que aparentemente ella misma escribió, en la que pide ayuda porque su padrastro la manosea y la lastima, y por eso la niña se quiere morir.

En cuanto al caso de la menor de seis años, cuya madre, F.N.H.M., denunció en la Fiscalía que su pequeña sufrió abuso sexual, ya fueron separados de sus cargos el maestro de la infante y la directora del plantel “Club de Leones No.2” en tanto se llevan al cabo las investigaciones correspondientes.

La madre y sus dos hijos, la presunta víctima y un niño de cuatro años de edad, continúan aislados en su casa y vigilados por la Policía Municipal. Los agentes no los dejan salir ni hablar con nadie e, incluso, ni que otros se acerquen a la familia.

En cuanto a la carta publicada en redes sociales, la presunta víctima escribió:

“Ayuda por favor, hola me llamo, (al parecer escribió su nombre, pero lo borró con tinta de color naranja), tengo 11 años de edad y estoy triste, muy mal, me quiero morir porque mi padrastro me toca y no me gusta porque me lastima mucho (luego dibuja una carita triste). Estoy triste. Ayúdenme plis”.