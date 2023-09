Desacuerdo entre panistas en Tizimín evidencia tensiones

TIZIMÍN.— En el Ayuntamiento ya se comienzan a evidenciar la tensión entre los regidores del Cabildo, así como las divisiones en temas de índole general que ocasionaron, por vez primera en lo que va del trienio, la votación en contra por parte de dos ediles panistas a una propuesta del alcalde Pedro Couoh Suaste, del mismo partido.

El motivo de la discordia surge por la demanda que interpusieron cuatro comisarios ante el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) hace más de un mes, en la que exigen el pago completo de sus remuneraciones, juicio que perdió la Comuna y que incluso han acatado las autoridades municipales.

Con anterioridad el alcalde Pedro Couoh Suaste había advertido que así como el Ayuntamiento cumpliría con darles el salario que los comisarios solicitaron, así deberán también cumplir un horario como todo empleado de la Comuna.

Su anunció parece haberse oficializado, pues durante la sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el pasado lunes, el primer edil planteó en asuntos generales que las autoridades auxiliares deberán acatar un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde.

Fijan sus posturas

Aunque la propuesta del alcalde fue aprobada por mayoría, hubo votos en contra y no solo de los regidores de oposición, si no además de dos regidores de la misma bancada panista quienes no aprobaron la disposición el primer edil, se trata del secretario de la comuna Javier Portillo Vergara y de la síndico Saidy Matos Matos.

Según el concejal Portillo Vergara, su votación en contra responde a que consideró que esa no es la solución al problema de los salarios de los comisarios, “ya lo había externado en ocasiones anteriores”.

“Mi postura es que se revise el tema de fondo y se analice el reglamento de comisarios, que se establezca lo que se deba de hacer con el sueldo de los comisarios”

“No estuvimos de acuerdo, en primera porque fue una propuesta en asuntos generales que nosotros no sabíamos que se iba a manejar; y segundo, en mi caso particular, yo he venido haciendo una serie de propuestas al alcalde y a los regidores para que se atienda el tema de los sueldos de los comisarios.

“No se ha avanzado en mucho y con las demandas nos va a costar mucho más atender el tema como debe ser.

Según el secretario, el origen de todo es por la desgastante situación que se vivió entre la comisaria de El Cuyo, Neidy Puc Gil, y el alcalde.

Explica que la comisaria interpuso demandas en temas sobre su salario y la violencia política de género.

“Ella logró resolver lo de su salario y estuvo a punto de ganar el tema de violencia política de género que al final de cuentas equivalía en quitarles sus derechos políticos al presidente, inhabilitarlo, pero afortunadamente no se le inhabilitó, si no, no podría contender para ninguna candidatura, eso es fatal para cualquier político”

Se le preguntó al edil panista si el desacuerdo marca una división en PAN a lo que dice que no y que más bien es una coyuntura pues no hubo coincidencia en cómo se debe tratar el tema específicamente de los comisarios.

Por su parte Couoh Suaste dice que en el reglamento de comisarios donde se regula su actividad no está establecido un horario.

“Esto surge ante la situación que vivimos donde hay un grupito de comisarios que ha exigido cobrar un salario como tal, mientras que los demás comisarios ha manifestado que no tiene intereses y no quieren entrar al esquema de los salarios, prefieren recibir los apoyos que obviamente es menor”.

“Entendamos que hay usos y costumbres en las comisarías como el cobrarles a algunos comercios, a los que llegan a vender, multas que le cobran a detenidos, hay una economía local que gira y así ha sido siempre.

Derechos y responsabilidades

“Cuando hay un comisario que exige un derecho también tiene que asumir la responsabilidad y cuando un comisario exige un salario se convierte en empleado del ayuntamiento por lo tanto adquiere las obligaciones de un empleado como contar con un horario, además que ningún empleado del ayuntamiento puede cobrar dinero, así que cuando adquieren este derecho, adquieren también esta responsabilidad.

“Eso fue lo que propuse en sesión en temas generales del cabildo, se discutió y finalmente fue aprobado, se comentó ¿qué pasaría si al momento de tener un horario de 8 a 3 p.m., se recibe una solicitud a las 7 de la noche?, pues lo mismo que pasa con nosotros, tenemos que cumplir.

“Los regidores del ayuntamiento tenemos un horario y está establecido que si dejamos de asistir a nuestras oficinas podemos tener sanciones, así que es enunciativo más no limitativo”, puntualizó.