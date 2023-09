Lamentan en Tzucacab muerte de jefe policiaco

TZUCACAB.— Autoridades municipales dieron a conocer el fallecimiento del director de la Policía Municipal, José Reynaldo Cel, después de un año que tomó posesión del cargo.

Por medio de Facebook, el alcalde Freddy Carrillo Blanco y el secretario de la Comuna, Eliú Misael Ku, lamentaron ayer martes el fallecimiento del funcionario y destacaron la labor que realizó durante el tiempo que estuvo al frente de la corporación.

En el municipio se sabía que Reynaldo Cel estaba hospitalizado y su estado de salud era delicado.

“Cuando no esperas la partida repentina de un ser querido, no hay forma de evitar la tristeza y tener un vacío en el corazón. Mi gran amigo, siempre conté con tu apoyo, como amigo y como una persona profesional en tu trabajo, me será difícil asimilar tu partida, lo único que me da paz y consuelo es saber que ya estás junto a nuestro padre celestial”, escribió el primer edil.

“(...) Mi más sentido pésame para nuestra amiga doña Chary y para toda la familia”.

Por su parte, Misael Ku publicó: “Dios me dio la oportunidad inmensa de poder conocerte, convivir y trabajar juntos en este tiempo mi gran amigo Reynaldo Cel, siempre te dije en su momento que admiré siempre tu trabajo, lo hiciste siempre con mucha responsabilidad y mucho honor, ahora me pesa recibir esta noticia de que has partido a un mejor lugar (...).— Martín Chac B.