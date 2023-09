Le dice adiós a las aulas luego de 32 años, en Hunucma

HUNUCMÁ.— Después de 32 años de servicio como docente frente a grupo, el viernes pasado la primaria estatal “Serapio Rendón”, le dijo adiós a la maestra Selmira Bojórquez García.

El personal docente, directivo, supervisión, de apoyo y padres de familia, así como los alumnos le dieron una emotiva despedida.

La maestra Selmira inició dando clases en Río Lagartos y posteriormente la enviaron a Tizimín donde trabajó 15 años, en donde dijo que tuvo buenos compañeros que siempre se ayudaban tanto en lo educativo como en lo personal: “Más que compañeros de trabajo era una gran familia, ya que estando lejos de casa es difícil, pero se logró el objetivo de hacer lo que más me gusta, que es la docencia”.

“Después de muchos años logré un lugar aquí en Hunucmá y regresar a mi pueblo natal, de donde salí con la ilusión de volver y enseñar a los niños de la ahora ciudad, y nada mejor que en esta escuela, “Serapio Rendón”, de la cual hoy me despido con muchos sentimientos encontrados, pues aquí dejo una parte de mí y donde sé que he puesto un granito de arena a estas generaciones y también darle la oportunidad a los nuevos maestros que inician en este hermoso recorrido que es la educación”.

La maestra Selmira fue la que inició con la caminata de las ánimas con los alumnos, y la representación de leyendas, lo que fue del agrado del director y su compañero, pero sobre todo de los padres de familia y alumnos así como también del museo viviente donde participaban los papás, a quienes agradeció de corazón que siempre la apoyaron en estas actividades.

La mentora platicó también que en diciembre salió con los niños a cantar “La Rama”, tradición que, dijo, se está perdiendo, por lo que propuso realizarla.

La maestra se caracterizaba en la escuela pues se disfrazaba en eventos del Día del Niño. En una ocasión se disfrazó de transformer y fue del gusto de papás y niños.

La escuela cuenta con un gran teatro que no era usado por los directores por lo que ella siempre trató de darle vida con la presentación de festivales que a pesar de los obstáculos siempre fueron un éxito las obras.

“Así le dimos vida a la bruja Maluja en Navidad, como a el Grinch del año pasado que también fue del gusto de la comunidad”, dijo.

“Traté siempre de educar con sus propias vivencias (de los alumnos) por lo que en grupos de 5 y 6 leíamos el libro ‘Sangre de campeón’ que siempre fue de interés y gran aprendizaje en los chicos, pues después de leerlo se hacía una presentación de sus experiencias de vida relacionadas con la lectura”.

Finalizó diciendo que fueron 32 años donde cada día trató de educar para que los niños tengan una vida mejor y un futuro bueno, “por lo que agradezco a Dios por el tiempo de vida que me da para seguir aprendiendo y educando; esto se lo dedico a mis padres, el maestro Élmer García y Neri Bojórquez, que desde el cielo siempre sé que me cuidan y que los guardo en mi corazón, ellos me enseñaron que si vas a hacer algo lo hagas siempre dando lo mejor.

“A mi hija Jaysel le agradezco por estar siempre a mi lado y ayudarme a mejorar las ideas y siempre a echarme porras para seguir y cada uno de mis alumnos por dar lo mejor de ellos; a los padres de familia que siempre apoyaron mis actividades por más raras que fueran, a mis compañeros maestros porque encontré apoyo y grandes amigos”.— María Inés Castilla Quintal