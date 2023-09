Sujeto en motocicleta agrede y lesiona a una joven en calles de Motul

MOTUL.- Una joven fue atacada en calles de Motul cuando se encontraba haciendo una llamada por celular, en lo que parece que se trató de un intento de asalto.

El ataque estuvo a cargo de un motociclista que, durante el forcejeo con la joven cuando ésta intentó defenderse, la lesionó con un cuchillo.

Con una herida de arma blanca en una mano, la afectada logró pedir auxilio y correr para entrar en un predio cercano.

La agresión ocurrió ayer lunes en la calle 18 entre 39 y 41, donde, según videos que circulan en redes sociales, la joven se encontraba hablando por teléfono cuando en dos ocasiones pasó junto a ella en motocicleta un hombre que vestía playera gris y "short" de mezclilla, quien al verla sola la atacó al parecer con la intención de quitarle sus pertenencias.

El hombre llevaba un cuchillo con el cual amenazó a la mujer, quien forcejeó con el presunto asaltante y resultó con una herida sangrante en una mano, pero logró escapar.

Comparten vídeos del presunto intento de asalto en Motul

En la cuenta de Facebook de la usuaria Linda Strellita Morada se compartió un vídeo de seguridad de su casa, que captó el momento del intento de asalto y escribió:

“Bueno, en vista que nadie aclara lo sucedido de ayer, me pidieron que baje el vídeo, sólo quiero aclarar que ayer no sé por qué motivo se me ocurrió limpiar la calle, puse música y abrí el portón del restaurante, algo que nunca hago temprano".

"Cuando abrí la muchacha estaba en bici hablando por teléfono, abrí por completo el portón la muchacha se corre más y queda enfrente de la vecina que estaba recogiendo la basura de la calle, cuando se bajó el muchacho de la moto no le tomé importancia, dije 'creo que es su pareja y sus problemas tendrán', no me gustan los problemas ajenos, sólo porque estaba abierto la chava corrió y entro a mi casa (aclaro no la conozco y no es mi empleada)".

Wendy Cetz respondió: “No tienes que bajarlo, tal vez el vídeo sería de gran ayuda para atrapar a ese tipo, recordemos que a cualquiera podría pasarle, pero esperemos en Dios que no sea así, y que está chica se encuentre bien”.

María de los Ángeles Chin Ztuc indicó: “Será que la quería secuestrar porque ya había dado dos vueltas ese chico de la moto”.

Eric Méndez también comentó: “Bueno pues busquemos esa moto y ese tipo para enseñarle a respetar”.