Unas horas tuvieron luz en Valladolid

VALLADOLID.— Cansados y enojados por la falta de energía, vecinos de la calzada de los Frailes, cerraron esa vía desde las doce del día del domingo y la reabrieron alrededor de las seis y media de la tarde, luego que empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) instalaron un nuevo transformador y se reanudó el servicio.

El pasado fin de semana hubo molestia de los vecinos de la calzada de los Frailes porque desde el viernes se interrumpió el servicio, y entre los afectados había hoteles boutique, cafeterías, restaurantes, incluso una paletería.

De acuerdo con información proporcionada por los mismos vecinos, el sábado se reanudó el servicio, pero solo fue por una horas, luego se registró otro apagón, de tal modo que se pasaron sin el servicio toda la tarde y noche del sábado.

Como en otras ocasiones, acudieron reiteradas veces a las oficinas de la CFE, pero no les hicieron caso, lo que originó que la molestia creciera, de modo que el domingo se pusieron de acuerdo y cerraron la calzada de los Frailes.

Los vecinos pusieron una soga, y le colgaron varias cartulinas con leyendas exigiendo que la CFE les cumpla con darles un buen servicio, incluso entre ellos se pusieron de acuerdo e instalaron dos toldos para protegerse del fuerte sol.

Los inconformes acordaron no abrir la calle en tanto no se les atienda, incluso agentes de la Policía Municipal se acercaron al lugar para intentar abrir la vía, pero los vecinos les dijeron que no será posible.

El enojo de los vecinos se intensificó en cierto momento por las acciones de la Policía Municipal, pero las cosas no pasaron a más, de tal modo que el cierre de la calle permaneció hasta las seis y media de la tarde.

En un principio les dijeron que al mediodía del domingo se instalaría un nuevo transformador que supuestamente traían de la ciudad de Mérida, pero fue hasta las seis de la tarde que llegó, lo instalaron y se reanudó el servicio, aunque los mismos vecinos temen que persista el problema.

Comentaron que se retiró el transformador antiguo y pusieron uno nuevo, del mismo tamaño, pero no saben de la capacidad, por lo que temen que continúen los apagones y exigen una solución definitiva al problema.— Juan Antonio Osorio Osorno

DiariodeYucatan