Expedientes contra alcalde yucateco por cobro de ''donativos'' a empresarios

VALLADOLID.— Ya están listos cinco de ocho expedientes para interponer la denuncia por cohecho en contra del alcalde Alfredo Fernández Arceo, por el cobro de un “donativo” de $150,000 para que otorgue anuencias para la venta de bebidas alcohólicas, luego continuarán otro proceso de amparos ante una autoridad federal, manifestó Jordy Abraham Martínez, presidente de la Asociación de Restaurantes de Valladolid Yucatán (Arvay).

El mes pasado, entrevistado en Mérida, Abraham Martínez manifestó que el proceso para poner una denuncia por cohecho en contra del alcalde continúa, debido a la exigencia de cobrar un “donativo” de $150,000 a la fuerza, lo cual viola la ley y constituye la comisión de varios delitos como corrupción, abuso de autoridad, y lo que resulte.

Abraham Martínez recordó que en 2022, 30 socios acudieron al Palacio Municipal a sostener una reunión con el alcalde, en donde se trató el tema, pero cuando uno de los empresarios le preguntó en dos ocasiones si existe voluntad para respetar la ley y se pague los 280 UMAS que equivalen a unos $30,000, el primer edil se levantó y dejó plantados de manera grosera a los restauranteros, quienes luego salieron del Palacio Municipal lamentando la acción del primer edil.

Desde entonces entendieron que el alcalde no quería llegar a un acuerdo e insistía en que los recursos serían invertidos en seguridad pública.

Explicó que en un principio eran 15 los restauranteros interesados en tramitar su anuencia, pero luego de conocer que tienen que pagar $180,000, siete de ellos ya no continuaron, incluso le han comentado que no tienen dinero para pagar esa cantidad.

De los ocho restantes, algunos dicen que sí quieren continuar con la denuncia, otros no, de tal modo que esa situación atrasa el proceso, sin embargo, cinco de ellos ya tienen su expediente, por lo que se reunirá con ellos para determinar si se procede con la denuncia o no.

Retraso en proceso para denunciar a un alcalde

En el caso de los tres restantes, han acudido al Palacio Municipal a llevar su solicitud para que se las firmen y sellen y no se los reciben, y eso también atrasa el proceso, pero sus abogados le han dicho que sí se puede denunciar sin necesidad de las firmas y sellos de recepción, por lo que en la reunión determinarán lo conducente, pues en su caso particular solo es gestor, pero los interesados son los mismos restauranteros y ellos decidirán lo que sigue.

Comentó que luego de la denuncia, los que quieran pueden recurrir al amparo, pero les advirtió que ese proceso tiene un costo de $25,000, de modo que quien quiera lo paga y se inicia con ese plan, pero antes, acompañados de un notario acudirán al Palacio Municipal para que se dé fe de la entrega de los documentos, pero también tiene un costo, por lo que insistió en que todo dependerá de lo que quieran hacen los socios afectados.

Cierre de restaurantes en Valladolid por presuntos "moches" del edil

El líder restaurantero reiteró que se han perdido casi 40 empleos de dos restaurantes que ya cerraron sus puertas debido justamente porque no les otorgaron el permiso de venta de bebidas alcohólicas porque no pagaron y un tercer negocio está traspasando el restaurante porque ya no aguanta la situación, incluso algunos de sus socios le han comunicado que no obtienen las ventas necesarias debido a que no venden alcohol, por lo que los consumidores no entran al negocio, menos turistas.