Fumigan solo con un coadyuvante del insecticida en Valladolid

VALLADOLID.— Debido al aumento en los casos de dengue de las variedades clásico y grave, tanto el ayuntamiento como la Jurisdicción Sanitaria 2 intensificaron sus acciones para exterminar al mosco transmisor de la enfermedad, por lo que se realiza fumigación en las escuelas y en las calles de distintos rumbos.

La Jurisdicción Sanitaria inició un plan de fumigación desde la semana pasada, incluso se informó que antes de iniciar las clases se fumigaron las instalaciones de los planteles, con el objeto de evitar que los estudiantes sean picados por el mosco transmisor del dengue.

En una de sus conferencias matutinas, el alcalde Alfredo Fernández Arceo informó que luego de enterarse que tres personas tenían dengue hemorrágico en una comisaría, decidió adquirir el equipo para apoyar en la fumigación, tanto en la cabecera como en las comisarías.

Informó que adquirió un termonebulizador para fumigar de manera permanente en las colonias y barrios de la ciudad por las tardes y noches, por lo que dijo que no se esperanzará de nadie.

Ayer martes por la mañana los empleados municipales acudieron a la escuela primaria “Club de Leones No. 5, ubicado en la colonia “Fernando Novelo”, en donde bajaron de una camioneta cinco equipos para fumigar tipo mochila y se informó que también fue el ayuntamiento quien los compró.

El termonebulizador permanecía en la camioneta y los empleados comentaron que servirá para fumigar por las tardes y noches en las calles de la ciudad, como son fraccionamientos, colonias , barrios y comisarías, y será de manera permanente, en tanto, las mochilas serán para fumigar en las escuelas.

Los trabajadores del departamento de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria 2 continuaron con la fumigación en la ciudad, ahora les correspondió a las colonias de San Francisco y Oaxaqueña y en el centro de la ciudad.

De madrugada

De acuerdo con información proporcionada por los empleados, éstos comentaron que la fumigación se hizo en horas de la madrugada de ayer martes, justamente cuando consideran que el mosco adulto está volando en la calle.

De acuerdo con los datos ofrecidos por los mismos empleados, el plan de fumigación que está llevando al cabo el Ayuntamiento no tendrá los resultados que se esperan, debido a que el líquido que utilizan no es el adecuado y no mata al mosco.

Informaron que los empleados municipales utilizan un líquido de nombre “Termo Fong”, que según indican es solo un aditivo coadyuvante al insecticida que se usa oficialmente para exterminar el mosco transmisor del dengue.

Repartición

Comentaron que el líquido malatión que se usa de manera oficial por el sector salud, es un producto que se trae de la Ciudad de México, pero la dependencia estatal, no lo reparte entre alcaldes, porque se entiende que la fumigación la debe hacer el personal capacitado y que tiene los conocimientos suficientes para llevar al cabo ese tipo de acciones.

Sin embargo se entiende como un intento de coadyuvar en el combate para el exterminio del mosco.

Mientras las autoridades están intensificando las acciones, muchos propietarios de terrenos baldíos no los mandan limpiar. Se puede observar muchos predios enmontados en distintas zonas de la ciudad, mismos que son considerados como criaderos del mosco, incluso muchos de ellos están cerca de escuelas, pero en ese punto no se han tomado las medidas correspondientes.— Juan Antonio Osorio Osorno