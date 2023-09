Reducen millonaria deuda ganadera en Tizimín

TIZIMÍN.— Está muy cerca de desaparecer una deuda millonaria que tenía al borde de la quiebra a la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán (Ugroy) según se anunció ayer en el marco del 51 aniversario de fundación de la agrupación.

Como se recordará, Esteban Abraham Macari, presidente de la Ugroy y diputado local, heredó una deuda de más de 100 millones de pesos así como edificios hipotecados, que le dejó su antecesor Luis Cepeda Cruz.

Aunque los líderes ganaderos se han limitado a informar públicamente si se han interpuesto denuncias penales contra los responsables, hoy el gremio celebra los avances que han tenido al sanear las finanzas.

Ayer, en el festejo de aniversario de la agrupación, Esteban Abraham dio “buenas noticias” a sus agremiados, y resaltó en su mensaje la transformación que vive hoy la Ugroy.

“En estos 4 años hemos logrado transformar la cara de la Ugroy, que la recibimos muy comprometida, con muchas deudas, con problemas financieros y que hoy hemos transformado, porque fueron 120 millones de pesos de deuda directa y créditos que deben los productores”

El líder del gremio ganadero recordó que el año pasado anunciaron que habían reducido esos 120 millones de pesos, a una deuda de 72 millones, pero que ahora están muy cerca de poder consolidarlo.

“Estamos a punto de conseguir que todos esos créditos que debían se puedan solucionar de forma directa con el banco, eso no quiere decir que no van a pagar, si no que las instalaciones de la ganadera ya no estarán en riesgo de embargo”, expresó Abraham.

Acuerdos bancarios

Según detalló el legislador estatal y líder ganadero, se han hecho algunos acuerdos con el banco y ya dio su palabra de retirar esos 72 millones, pues de los 55 millones que son los que deben directo los ganaderos, se quede únicamente 17 millones.

“Cuando logremos pagar esos 17 millones, ya no tendremos ningún solo riesgo de que nos embarguen y nos quiten estas instalaciones”, puntualizó.

Esteban Abraham les dijo a sus agremiados que esa deuda de los 17 millones se pagará por sí sola, es decir con los mismos recursos que genera la Ugroy, ya que al año se genera alrededor de 3 millones de pesos de utilidad.

Incluso dijo que siempre y cuando haya un convenio firmado con el banco, se ha acordado que ese recurso se irá pagando en un periodo de 6 o 7 años, cumpliendo con un pago anual de 3 millones de pesos.

Aprovechó para enviarles un mensaje a los ganaderos que deben créditos: “Con todo respeto se los digo, el banco va a ir ya no a través de la Ugroy sino que a cobrarles de forma directa, va a demandarles con los pagarés que nosotros le vamos a entregar para saldar la deuda”.

“Mi responsabilidad es salvar el patrimonio, nuestro edificio y hoy estamos muy cerca de lograrlo”.

El líder de la Unión recordó que en el 47 aniversario de fundación, se habló de la catástrofe que estaba atravesando la Unión al decir que estaban recibiendo 120 millones de deuda y que había más de 350 ganaderos que debían dinero de forma directa, pero además que no tenían recursos, se debían las instalaciones, así como deudas con Santander, Ve por Mas y Multiva.

“Hoy anunciamos que no le debemos a Santander, ni a Multiva, y con el crédito Ve por Más ya lo estamos anunciando de cómo se va a transformar, cuando yo salga de acá, mi mayor anhelo es cumplir mi palabra y entregar a quien venga, una Ugroy sin deudas o con las deudas bien estructuradas para que se cumplan a corto plazo”.

También dijo que al iniciar la administración se tenía un inventario de 6 millones de pesos, pero se debía 5.5 millones, es decir 500 mil pesos que era dinero de la Unión.

“Hoy el inventario es de casi 15 millones y debemos 3. De los 500 mil que eran nuestros ya lo convertimos en 12 millones que hoy son nuestros”, puntualizó.

En el evento también fue invitado el alcalde Pedro Couoh Suaste quien aprovechó su mensaje no solo para felicitar al consejo directivo y al gremio, sino también para echarle más leña al fuego tras la deuda millonaria que están por sanear.

“Hemos tenido a presidentes de la asociación ganadera que se han dedicado a saquear a nuestras instituciones”.

“Hay que decirlo y saben por qué, para que no se repita, por que mientras muchos están saneando las cuentas, entra un grupo de ganaderos y se pone a chambear y no comen plátano por que hay que ahorrar y escatiman en recursos”.

“Cuando tenemos farmacia llena de producto y todo está bien y hay 3 millones en las cuentas nos asaltan la asociación, entra un grupo de bandidos y de 2 a 3 años saquean nuestra asociación ganadera”

El primer edil hizo un llamado a cuidar el patrimonio de los ganaderos.

“Y Cuidado cuando termine el periodo de Esteban y aquí lo dejo sobre la mesa, verán cuantos se van anotar y juntar, algunos desgraciadamente no con buenas intenciones” expresó.

En el festejo también estuvieron autoridades estatales y presidentes de asociaciones ganaderas a quienes les dieron la noticia que habrá apoyo de más de un millón de pesos para mantenimiento y mejoras en sus agrupaciones.

Hubo comida para los invitados, bebidas e incluso música de banda durante la tarde.— WENDY UCÁN CHAN