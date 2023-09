Exige el SAT pago de $24 millones al Ayuntamiento de Valladolid

VALLADOLID.— El Sistema de Administración Tributaria (SAT) notificó el jueves al Ayuntamiento que deberá pagar $24 millones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que el ayuntamiento descontó a los poco más de 1,000 empleados en 2020, es decir durante la administración del exalcalde morenista Enrique Ayora Sosa.

En el inicio de la presente administración, el alcalde, Alfredo Fernández Arceo, interpuso una denuncia ante la FGR, en contra de los ex alcaldes, Alpha Tavera Escalante y Enrique Ayora Sosa, ambos del partido de Morena, quienes durante cinco años, retuvieron el Impuesto Sobre la Renta a los más de 1,000 empleados de la Comuna, pero no lo reportaron al SAT, por lo que ahora se hizo el requerimiento de pago que sumaron en un principio alrededor de $46 millones.

Sin embargo con los intereses y otros recargos, la deuda ya aumentó a $77 millones. Al ayuntamiento se le están haciendo descuentos mensuales que suman alrededor de $1.5 millones en promedio por mensualidad, mismos que son descontados de las participaciones federales que recibe la Comuna y que está afectando severamente las finanzas municipales.

El alcalde Alfredo Fernández Arceo, en su rueda de prensa de ayer, informó que el jueves recibió la notificación del SAT, en donde le exigen el pago de $24 millones de los ISR que le descontaron a los trabajadores en 2020 y que no fueron reportados a la dependencia hacendaria.

El primer edil no detalló si pagará o no esa cantidad de dinero, simplemente dijo que no hay negociación con el SAT, lo que deja entrever la posibilidad del pago.

Sin embargo también recordó que ha puesto una denuncia ante la FGR en contra de quienes presidieron las dos pasadas administraciones, ya que ellos fueron los que descontaron los impuestos y no lo reportaron al SAT, de modo que ellos son los que deben explicar lo que hicieron con los recursos.

En cuanto a la demanda, son justamente las autoridades correspondientes las que deben dar la resolución sobre el tema, pero en el caso del Ayuntamiento, no cederán en su intención que se haga justicia a los vallisoletanos, quienes al final son los que están pagando esa deuda.

También recordó que en promedio se está pagando alrededor de $1 millón mensual del ISR, de modo que durante la administración de Fernández se paga lo que le corresponde.— Juan Antonio Osorio Osorno

