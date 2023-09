Llamado contra el aborto desde Chicxulub Puerto

CHICXULUB PUERTO, Progreso.— Ayer viernes en la mañana, ribereños y vecinos de esta comisaría le cantaron “Las mañanitas” a la Virgen de la Caridad del Cobre, participaron en el paseo en lanchas, la procesión y la misa de la Solemnidad de la Natividad de la Virgen María en la capilla de este puerto.

En la homilía, el párroco Ricardo Ruiz Sacramento habló de la resolución de la Suprema Corte sobre la despenalización del aborto.

La sentencia federal

El miércoles 6, al resolver el recurso de revisión de amparo 267/2023 interpuesto por la asociación civil Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que “es inconstitucional el Código Penal Federal que criminaliza el aborto y al personal médico que lo práctica, por atentar contra el derecho de las mujeres y las personas con capacidad de gestar a decidir interrumpir o continuar un embarazo, lo que, a su vez, considera que vulnera los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la igualdad y no discriminación y a la autonomía reproductiva”.

La Corte, en www.internet2.scjn.gob.mx, informó en un comunicado que concedió el amparo a GIRE y ordenó al Congreso de la Unión que derogue las normas contenidas en el Código Penal Federal que criminalizan el aborto voluntario (autoprocurado o consentido), antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones en que se le notifique la sentencia de este asunto.

En su mensaje, el padre Ruiz Sacramento afirmó que en la fiesta de la Natividad se celebra la vida.

“¿Qué hubiera pasado si la Virgen María habría abortado? No hubiera nacido el Salvador”, expresó.

“Si las mamás de las mujeres que defienden el aborto hubieran dicho no a la vida, (ellas) no estarían gritando y pidiendo la legalización del aborto”, agregó.

“Encontremos en la fiesta de la Natividad de María el maravilloso don del nacimiento de Jesús”, dijo.

“Ayer (por el jueves) por los relajos que dicen una y otra candidata (por las aspirantes a la Presidencia de México) y otras noticias se nos pasó de largo que la Primera Sala de la Suprema Corte dictaminó a favor de un grupo activista que todos aquellos que asistan a ese grupo ya no tienen la pena por las leyes del aborto”, indicó.

Informó que anteanoche jueves “la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un comunicado en el que dice que no es cierto que se despenalizó el aborto”, sino que los magistrados de una sala aprobaron a favor de GIRE que las mujeres ya no podrán ser sometidas bajo las leyes del aborto.

El padre Ruiz Sacramento añadió que “acabamos de escuchar hoy a alguien que nació, a Jesucristo ¿y si María lo hubiese abortado? pues no hubiese nacido el Salvador del mundo si Joaquín y Ana, los papás de María, le hubieran dicho: ‘Esto es un escándalo, ¿cómo que estás embarazada si todavía no vives con José? mejor te llevamos con un médico para que te lo baje’.

“Celebramos hoy (por ayer) la fiesta del nacimiento de una, que es la que trajo al Salvador del mundo. Y todos los que estamos celebrando hoy (por ayer) esta fiesta es porque nuestra mamá dijo ‘sí’. Estamos aquí porque nuestra mamá no dijo no y, seguramente, que muchos si le preguntáramos a nuestra mamá, nos diría que no nacimos en las mejores circunstancias.

“Mi mamá me contaba que cuando llegó el día el doctor le dijo que ya estaba muerto porque no escuchaba latidos (cardiacos), pero vino otro médico que después de revisar con estetoscopio escuchó (el) pequeño latido.

“Nací gris, mi mamá pudo haber dicho no porque ya tenía 41 años; a esa edad no se puede, soy el quinto de sus hijos. Cualquier vida humana trae mucho de bien.

“Enfatizo y aterrizo, dirán luego del barullo político que la mujer tiene derecho a decidir, pero gracias a que sus madres dijeron que sí, éstas pueden estar gritando que tienen derecho a decir no, esa es una contradicción.

“Hay circunstancias muy complejas. Dicen los obispos que como sociedad y como gobierno deberíamos dar asistencia a todas las mujeres, sobre todo a las que están en esas circunstancias precarias para que no tengan que decir no, y seguir promoviendo el sagrado don de la vida, que es el primero de los valores, dice la iglesia, porque sin ese no habría otros valores.

“Si hoy hablamos mucho del valor de la democracia, pero si no hubiese nacido no sería demócrata, primero hay que nacer para luego ser demócrata.

“Cuando se da el valor de la vida, entonces se adquiere los demás valores. En fin, al celebrar la Natividad de la Virgen María, o en las advocaciones marianas, pensar en la Madre del Hijo de Dios, pensar en los abuelos de Jesús que también dijeron sí para que ella llegue y llegue Él, pues también estamos celebrando la vida.

“Pidamos a la Caridad del Cobre que como sociedad sigamos creciendo en el don de la vida”, expresó.— Gabino Tzec Valle

