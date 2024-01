TIZIMÍN.— Francisco Esperón López quien ocupó hasta ayer el puesto como director de Fomento Económico del Ayuntamiento y fuera suplente del alcalde Pedro Couoh Suaste, renuncio a su cargo “por motivos personales”.

Aunque Esperón no confirmó si su decisión de renunciar responde a alguna aspiración política, comenzaron a surgir rumores entre la militancia morenista de que se uniría a ese partido.

Consultado al respecto, Esperón dijo que su renuncia es por asuntos personales, “siento que hay otras oportunidades que se ven más directas, con un mayor alcance y que podrán influir en necesidades que se requieren para la comunidad”, dijo.

Se le pregunto si tiene aspiraciones políticas a lo que dijo: “No es momento para hablar de eso”.

También se le cuestionó si se cambiará de partido, pero insistió que le gustaría darlo a conocer más adelante.

“Quizá en una segunda parte hable de esto, para no confundir y no mezclar, prefiero cerrar bien este capítulo con agradecimientos por el apoyo ofrecido y mis mejores deseos para los compañeros que se quedan” expresó.

Niega diferencias con su administración

Al respecto el alcalde indicó que el motivo de la renuncia de su ex director de Fomento Económico no tiene que ver con un problema o diferencia que haya tenido en el ayuntamiento.

En su lugar aseguró que se quedaría Adrián Alonso quien está actualmente como jefe de área pues justo ahora que está iniciando la feria no pueden pensar en buscar a otro director que cubra ese cargo.

Tras la renuncia de Esperón López, sus redes personales se plagaron de buenos deseos pues compartió en su cuenta de Facebook el oficio donde precisa que dejaba el puesto por motivos personales “con el fin de concentrarme en nuevos proyectos”.

También escribió un comunicado expresando en resumen lo siguiente; “Esta decisión ha sido tomada después de un análisis y reflexión profunda sobre mi trayectoria profesional, mis objetivos personales y las circunstancias actuales.

Quiero expresar mi gratitud por la oportunidad que se me brindó al desempeñar este cargo durante 2 años y 4 meses. Durante mi tiempo aquí, he tenido el privilegio de trabajar con un equipo talentoso y comprometido, así como de colaborar con empresas, emprendedores y artesanos que han buscado impulsar el desarrollo económico de nuestra comunidad.

Sin embargo, después de una cuidadosa evaluación de mi trayectoria y perspectivas futuras, he llegado a la conclusión de que es momento de explorar nuevos desafíos y nuevas oportunidades profesionales. Me gustaría aprovechar este momento para buscar un camino que me permita seguir creciendo y desarrollarme en otros aspectos de mi carrera e impactando de manera positiva y mucho más efectiva y directa a mi entorno.

Para asegurar una transición suave y efectiva, estoy dispuesto a colaborar en el proceso de entrega-recepción para transferir responsabilidades y conocimientos a mi sucesor. Estoy comprometido a garantizar que todos los proyectos en curso sean entregados adecuadamente y que no se produzcan interrupciones en el trabajo del departamento”, dijo.