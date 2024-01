VALLADOLID.— Agentes de la Policía Municipal bloquearon con señalamientos reflejantes los accesos a la gasolinera ubicada en la calle 37 con 30, frente al mercado municipal, en esta ciudad.

El viernes pasado trabajadores de la empresa protestaron para exigir que los dejen trabajar. Incluso, durante el plantón se regaló y se vendió combustible.

La tarde de ese mismo día, los agentes municipales bloquearon los accesos a las bombas, con el objetivo de evitar que se venda el producto, pues las bombas todavía tienen los sellos de clausura para que no se reparta la gasolina.

Luego de la acción policíaca, una patrulla con agentes estacionó frente a la gasolinera para vigilar que no se viole el cerco de plásticos de color naranja con flechas reflejantes puestos en ambos lados de las calles para evitar que funcione el negocio.

Por su parte, Luis Abraham Montoya Melo, asesor jurídico de la empresa, calificó la acción de los uniformados como “un abuso de autoridad, pues solo con la orden de un juez federal se puede bloquear el acceso a una propiedad privada”.

De acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, la clausura total o parcial es una sanción que tiene por objeto prevenir y corregir casos, particularmente graves, de afectación de los derechos e intereses de un grupo.

Según la misma ley, en casos particularmente graves, la Procuraduría podrá sancionar con clausura total o parcial hasta de noventa días y con multa.

La clausura solo se podrá imponer en el establecimiento donde se haya acreditado la irregularidad.

No obstante, en su artículo 128 Quater, la ley señala que se sancionará con la prohibición de comercialización de bienes o productos, cuando habiendo sido suspendida ésta, se determine que no es posible su acondicionamiento, reproceso, reparación o sustitución o, bien, cuando su comercialización no pueda realizarse conforme a las disposiciones de esta ley.

Luego de todo el movimiento que se generó en los alrededores del mercado municipal, el sábado pasado la calma regresó de nuevo a la zona. La gasolinera quedó bloqueada.— Juan Antonio Osorio Osorno