PROGRESO.— Al menos 1,500 personas hicieron larga fila ayer miércoles en Chicxulub Puerto para recibir una despensa en la Jornada de Salud.

Vecinos la comisaría dijeron que desde las 7 de la mañana la gente hizo “cola” para el evento que se inició poco después de las 10 a.m.

En la cancha de baloncesto se colocaron mesas para consulta médica gratuita, nutrición, detección de VIH, papiloma humano, sífilis y hepatitis C; ultrasonidos, apoyo en la salud dental y entrega de despensas.

La gente llenó rápido las primeras sillas, unas 200, así que personal del comisariado municipal instaló 100 más, que también fueron insuficientes, pues la fila de hombres y mujeres rodeó la mitad del parque principal.

La mayoría de la gente acudió por las despensas.

Solo algunos afortunados alcanzaron lugar en la sombra. Quienes esperaron en la periferia del parque soportaron los rayos solares durante al menos dos horas hasta que fueron atendidos o recibieron una despensa.

Guadalupe y Nancy Figueroa, quienes acudieron juntas por sendas despensas, agradecieron este apoyo.

“Estaría bien que lo hagan siempre, no solo durante estas épocas que ya están cerca las elecciones; se agradece, pero da qué pensar”, expresó la vecina Guadalupe.

Graciela Keb, a su vez, indicó que estos apoyos son una gran ayuda, sobre todo la despensa, pues la situación económica es algo complicada.

Indicó que ella, después de recibir la despensa, acudiría a la consulta médica para el chequeo de glucosa, pues padece de diabetes.

María Canché, por su parte, dijo que está bien que ayuden a la gente, pero deberían entregar otros apoyos que la población necesita.

A mí me faltan láminas para poder techar su cocina; mi vivienda es endeble, pero me gustaría que al menos mi cocina esté techada, indicó.

“Hasta ahora me he acercado a muchos lados para ver quién me apoya, pero no me han dado respuesta, no sé por qué”, narró la mujer.

Se informó que el módulo de salud dental estará en este poblado una semana, desde el lunes 15 de enero, y al día atenderá hasta 14 personas.

También se informó que fue una jornada de un programa de salud del Ayuntamiento local, la Secretaría de Desarrollo Social estatal y una empresa farmacéutica.

Se informó que el programa tiene la meta de llegar a todas las poblaciones que requieran de estos servicios.

La jornada de salud ya lleó a las comisarías de Flamboyanes y San Ignacio.— Abraham Ismael Raz Herrera