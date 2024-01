TIZIMÍN.— En medio del ambiente de fiesta que se vive en torno a la feria de Tizimín, también surgen algunas inconformidades de los vendedores de alimentos y bebidas que se instalan en la placita de toros.

Uno de los sitios más concurridos de los visitantes y tizimileños durante la Feria de Reyes es el coso, también conocido por la gente como “Los tablados”.

En los alrededores de la plaza se instalan puestos de refrescos, cervezas, comida de los cuales el más popular son las órdenes de carne de borrego asado y los kibis.

En cada puesto, los encargados pagan su derecho de piso que va desde los 9,000 hasta los $17,000, dependiendo del tamaño.

Incluso esos espacios son lo más peleados por los tizimileños, por la derrame económica que representa.

Pero detrás de todo esto también surgen las inconformidades, pues en cada edición de la feria los organizadores se comprometen a entregarles a los vendedores los puestos, neveras, mobiliario y toldos, entre otros.

Sin embargo, en este año hubo faltantes en la mayoría de los puestos, donde no se les dio toldos, a otros no les tocó sillas, unos más tuvieron que conseguir sus propias mesas, y por si fuera poco los presionan a que les compren las bebidas y el hielo.

Según los encargados de los puestos, en otros años durante la feria la autoridad suele hacer el convenio con alguna empresa cervecera para que tenga exclusividad de vender solo su marca, eso conlleva a que les den todo el mobiliario necesario.

Sin embargo, el enojo de la gente que expende alimentos y bebidas en la plaza es que después de aportar los respectivos pagos que se hacen con anticipación los responsables no cumplen, pues a última hora les dicen que no hay toldos, no tienen sillas o mesas.

Ante esta situación, cada uno tiene que conseguir el equipo por su cuenta, lo que implica otro gasto para ellos.— W.U.C.