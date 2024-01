PROGRESO.— Ayer, segundo domingo del año y primero después de las vacaciones, una inesperada avalancha de casi 20,000 visitantes progreseños, yucatecos, nacionales y extranjeros llegó en la tarde a las playas del malecón tradicional de este puerto y dio alegre sorpresa a vendedores y prestadores de servicios.

La sorpresiva bonanza turística se debió a que algunos trabajadores ya cobraron la quincena, al clima cálido, pues el frente frío 26 salió ayer al Mar Caribe y el Atlántico, y a que algunas personas vinieron antes de que hoy lunes se cierre un carril de la salida del puerto a Mérida, medida que durará seis meses por la construcción del viaducto y que causaría complicaciones viales durante el Carnaval y las vacaciones de Semana Santa.

En un recorrido, ayer poco después de las 2 de la tarde se observó que los miles de visitantes ocupaban la playa a lo largo del malecón tradicional, lo que no ocurrió durante meses pasados, cuando la cifra de paseantes superó los 5,000 ocasionalmente.

Llenos de clientes

Varios restaurantes del malecón lucieron llenos de clientes, lo mismo que las palapas y los camastros y mesas con sombrillas.

Los meseros no paraban de atender a los comensales que llegaban sin parar.

Los miles de paseantes disfrutaron de un clima agradable y cálido, con escasos momentos nublados. La temperatura rondó entre 27 y 28 grados Celsius.

Algunos vendedores del malecón dijeron que los visitantes comenzaron a llegar desde poco antes de las 10 de la mañana y todo pintaba que sería un día “normal”, o sea, de baja afluencia de visitantes como ocurre desde hace meses.

Pero, destacaron, al mediodía les sorprendió que la afluencia de visitantes comenzó a ser mayor en cada minuto que pasaba.

“La verdad es sorprendente, porque ya tiene rato que no llega así la gente, no sé qué habrá pasado hoy, fue coincidencia o no sé qué será pero no nos cae nada mal; al contrario, esperemos que se mantenga esta racha y no solo los domingos sino que puedan venir así todo el fin de semana”, expresó un comerciante de kibis de la zona, quien no había agotado su producto, pero llevaba ya un buen avance en su venta.

El extremo oriente del malecón, en el parador de las letras de Progreso, también fue invadido por los visitantes. Por lo regular es un lugar poco transitado.

En breve charla, la familia Novelo Rejón, vecina de la ciudad de Mérida, dijo que les costó trabajo encontrar un espacio para estacionar.

Narró que en visitas anteriores vieron poca gente y fácil estacionó en la calle 21 o vías laterales, sin usar estacionamientos que ofrecen unos restaurantes, pero ayer estacionaron a dos cuadras del malecón y caminaron a la playa para pasar la tarde.

En general, trabajadores del malecón reportaron buenas ventas y que éstas fueron un respiro y les dan ánimos para las próximas semanas.— Abraham Ismael Raz Herrera